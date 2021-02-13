El Punto de Inflexión (The Tipping Point) - Beev Rations (Subtitulado)

Alan James 4 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

62 views • February 13, 2021



LIBRE DESCARGA en Bandcamp (archivo de alta calidad):

Escúchalo también en alta calidad en SoundCloud:



Camina con Beev Rations por el filo de la navaja, para discernir la ficción de la realidad, pero ten cuidado, porque en algún momento no sabrás si estás aquí o proyectado en una película. ¿Te atreves?



Nota publicada en Facebook:

*Canciones y censura en YouTube: El Punto de Inflexión (Beev Rations)*

The Tipping Point (video oficial con letra en inglés) fue eliminado por YouTube y nuestro canal recibió un "strike", por el cual no se puede cargar ni crear contenido nuevo durante una semana. Esta decisión fue apelada y rechazada por YouTube. No obstante, puedes ver el video en Brighteon (el enlace no se puede poner aquí porque Facebook lo impide).

La otra versión, con subtítulos en español, permanece publicada, aunque también fue eliminada esta madrugada durante unas horas, hasta que nuestro recurso fue revisado y aprobado.

De manera que la misma canción ha sido objeto de dos eliminaciones, una de ellas consumada y la otra rectificada por la plataforma de videos. Se trata entonces de una situación sumamente extraña e incongruente. ¿Tanto les cortocircuita y confunde una CANCIÓN, cuyo mensaje central es la integridad, soberanía y fraternidad?

En ambos casos, el motivo alegado por YouTube fue, para el primer video: "No se permite en YouTube contenido que haga declaraciones falsas de que fraudes masivos, errores o fallas han cambiado el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 2020".

Y para el segundo video: "En YouTube, no se permiten contenidos que cuestionen explícitamente la efectividad de las pautas recomendadas por las autoridades sanitarias locales o por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el distanciamiento social y el autoaislamiento, ni tampoco aquellos que puedan incitar a los usuarios a no respetar estas directrices".

Entonces, básicamente, YouTube no permite CANCIONES que sugieran algo diferente a las versiones oficiales. Esto, por supuesto, está en la misma línea de cualquier tipo de prácticas totalitarias impulsadas por regímenes pasados ​​o presentes (en los que vivimos ahora).

De todos modos, seguimos afirmando con confianza nuestros derechos fundamentales, dignidad, integridad y soberanía. Toda dictadura siempre se derrumba y cae, mientras que la Vida siempre sigue.

Paz, Fortaleza y Consciencia,

Alan James

Declaración Universal de Derechos Humanos, “Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.



Mira aquí mi documental RESPIRA LIBRE:

Dra. y Catedrática María José Martínez Albarracín:

Entrevista:

Intervención:

Abogado Reiner Fuellmich, demanda por delitos de lesa humanidad:



Beev Rations site:

Facebook:

SoundCloud:

Spotify:

Bandcamp: Estreno, 4 febrero. Lanzamiento, 21 febrero, 2021.LIBRE DESCARGA en Bandcamp (archivo de alta calidad): https://beevrations.bandcamp.com/track/the-tipping-point Escúchalo también en alta calidad en SoundCloud: https://soundcloud.com/user-996006941/the-tipping-point Camina con Beev Rations por el filo de la navaja, para discernir la ficción de la realidad, pero ten cuidado, porque en algún momento no sabrás si estás aquí o proyectado en una película. ¿Te atreves?Nota publicada en Facebook:*Canciones y censura en YouTube: El Punto de Inflexión (Beev Rations)*The Tipping Point (video oficial con letra en inglés) fue eliminado por YouTube y nuestro canal recibió un "strike", por el cual no se puede cargar ni crear contenido nuevo durante una semana. Esta decisión fue apelada y rechazada por YouTube. No obstante, puedes ver el video en Brighteon (el enlace no se puede poner aquí porque Facebook lo impide).La otra versión, con subtítulos en español, permanece publicada, aunque también fue eliminada esta madrugada durante unas horas, hasta que nuestro recurso fue revisado y aprobado.De manera que la misma canción ha sido objeto de dos eliminaciones, una de ellas consumada y la otra rectificada por la plataforma de videos. Se trata entonces de una situación sumamente extraña e incongruente. ¿Tanto les cortocircuita y confunde una CANCIÓN, cuyo mensaje central es la integridad, soberanía y fraternidad?En ambos casos, el motivo alegado por YouTube fue, para el primer video: "No se permite en YouTube contenido que haga declaraciones falsas de que fraudes masivos, errores o fallas han cambiado el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 2020".Y para el segundo video: "En YouTube, no se permiten contenidos que cuestionen explícitamente la efectividad de las pautas recomendadas por las autoridades sanitarias locales o por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el distanciamiento social y el autoaislamiento, ni tampoco aquellos que puedan incitar a los usuarios a no respetar estas directrices".Entonces, básicamente, YouTube no permite CANCIONES que sugieran algo diferente a las versiones oficiales. Esto, por supuesto, está en la misma línea de cualquier tipo de prácticas totalitarias impulsadas por regímenes pasados ​​o presentes (en los que vivimos ahora).De todos modos, seguimos afirmando con confianza nuestros derechos fundamentales, dignidad, integridad y soberanía. Toda dictadura siempre se derrumba y cae, mientras que la Vida siempre sigue.Paz, Fortaleza y Consciencia,Alan JamesDeclaración Universal de Derechos Humanos, “Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.Mira aquí mi documental RESPIRA LIBRE: https://www.brighteon.com/d04556a5-acc3-4de5-8a8f-3846db268ad6 Dra. y Catedrática María José Martínez Albarracín:Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=OqsNLZh3aW4https://www.youtube.com/watch?v=OqsNLZh3aW4 Intervención: https://www.youtube.com/watch?v=XKNWUcB6YDs Abogado Reiner Fuellmich, demanda por delitos de lesa humanidad: https://youtu.be/1k4-CcXb0sA Beev Rations site: https://sunntones.wordpress.com/about/ Facebook: https://www.facebook.com/AlanJames22 SoundCloud: https://soundcloud.com/user-996006941 Spotify: https://open.spotify.com/artist/1hvIo... Bandcamp: https://beevrations.bandcamp.com/ Keywords healthsovereigntyawarenessindieempowermentintegritycovid-19the tipping pointbeev rationspsyfolk

Show More