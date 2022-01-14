Wappie Tedje wil koppen zien rollen!

Wappie Ted Arnoldus is al een tijdje weg uit Nederland en woont in Egypte, Tedje heeft, zoals hij zelf zegt, ontslag genomen bij BV Nederland.

Toch kan wappie Ted Nederland niet loslaten want het stinkt aan alle kanten en er moet ingegrepen worden. En desnoods worden de koppen van de politici afgehakt want het kan zo niet langer, het rammelt aan alle kanten!



(via Sheldon van Videre)