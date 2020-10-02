D İ K K A T !!! BURUN SPREYİ şeklinde Uygulanan GRİP AŞISI !!!

● Bu videoda burun spreyi ile grip aşısı hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz!● Bu videoyu tüm ebeveynlere ve özellikle de hala aşı yaptırmanın iyi bir şey olduğunu düşünenlere iletin lütfen.Çocukların gribe karşı burun spreyi ile aşılanabileceklerini veya aşılanmaları gerektiğini herhalde artık herkes duymuştur. Bu aşı 2013 ‘den beri onaylanmış olarak kullanılmaktadır. Aşıların genelde sorunlu olmaktan öte bir durumda olmaları bir yana özellikle burada neyin hangi durumda neye sebep olabileceğini bilmek ve son derece dikkat etmek gerekiyor.Yani biz ve dolayısıyla çocuklarımız bu aşıyla, tüm Dünya’dan gelen 4 grip virüsüyle birlikte şeker, fosfor, bağ dokusu, domuz kemikleri ve gulamatla zenginleştirilmiş bir karışım alıyoruz.Ve bu karışım, tüm bunlar yetmezmiş gibi yanlışlıkla veya düşünmeden bir aspirin tableti yutulduğunda bizi ve dolayısıyla çocuklarımızı sonunda öldürebilir veya nörolojik olarak hasara uğratabilir.Öneri ve Çeviri Desteği: E.Z.Kaynak:Kinder: Grippeimpfung per Nasenspray: Das solltet Ihr wissen!