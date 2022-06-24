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Il lungolago di Ginevra chiaramente visibile da 20 chilometri 24 Giugno 2022
Dino Tinelli
Dino Tinelli
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214 views • June 24, 2022

Video originale dal canale Exploring the Plane https://youtu.be/ARS-Di5eAs0


La teoria del globo afferma che tutta la superficie dell'acqua è curva a causa dell'attrazione della "gravità" verso il centro della Terra. Mettiamo alla prova questa affermazione qui sul Lago di Ginevra e dimostriamo che l'acqua è sempre piana, come ci dicono i nostri sensi.

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