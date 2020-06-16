"No greater love than Yours" Yulia Litvinova - "Нет большей любви, чем Твоя" Юлия Литвинова (Камышлова) 2020 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Группа обсуждения: https://t.me/+ZmVmRwrPwTBkZGIx
Мой канал в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba
Канал на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Канал на Рутубе: https://rutube.ru/channel/28576428/
Канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Канал на Яндексе: https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5
Профиль в Контакте: https://vk.com/id662033992
Профиль в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085
Профиль в Габе: https://gab.com/luchneba
Каналы на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
Все мои христианские песни в плейлисте:
https://www.youtube.com/watch?v=MmpHP-DwTTo&list=PLp1vC26N8HRV5wAbrNreGiJh1-pl_eUYI
https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1
Христианская песня "Нет большей любви, чем Твоя" 2020 г. слова и музыка Юлии Литвиновой. Запись 2020 г. Это песня о Спасителе Господе Иисусе Христе, о том, что Его любовь самая сильная и самая великая в мире - Он добровольно пострадал на кресте и отдал Свою жизнь за нас грешников, чтобы искупить наши души из ада и чтобы мы могли наследовать вечную жизнь, когда будет воскресение мёртвых при Его втором пришествии.
My song (2020) NO GREATER LOVE THAN YOURS is about Jesus Christ's love towards
us. There is no greater love than His. He gave His love on the cross as
payment for our sins to redeem ours souls from hell and He resurrected n
the third day and ascended to heaven and is coming back soon.