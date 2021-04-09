Læge Peter Qvortrup Geisling udstiller Politikernes Hykleri på DR1 2020.

Jeg gentager som jeg har gjort i årevis, hænger tingene sammen?Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstatDer stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist hvor dokumenterede syge og nedslidte medborgere ulovligt fastholdes på kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, udviklingsforløb, varmtvandt-træning, praktikker (gratis arbejdskraft) og klappekagekurser mm samt på Fleksjob, så kommunerne kan overholde embedsmændenes måltal og derved indkassere sin stats-refusion samt fra udligningsordningen, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', 'sød retorisk', tvetydig, 'politisk korrekt' ansvarfralæggende Djøf-sprog, Doublespeak og Newspeak, samt ' New Public Management (NPM) sprog' (bullshit-kulturen). Og de er dygtige til det.Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold. (se sandhedsbevis #52)Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold. Et af mange beviser for det er KV2017 hvor vi alle blev #rØvrendt.Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.- Der er ingen Forvaltningsdomstol.- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.- Politikerne har blod på deres hænder.- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager agerer enevældige konger.Og De ved det alle sammen. Politikerne ved det også.- Retssikkerhed er uden partifarve.- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.Alt dokumenteret i årevis...Niffelheim132 subscribers