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Læge Peter Qvortrup Geisling udstiller Politikernes Hykleri på DR1 2020.
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10 views • April 09, 2021
Jeg gentager som jeg har gjort i årevis, hænger tingene sammen?
Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstat
Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist hvor dokumenterede syge og nedslidte medborgere ulovligt fastholdes på kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, udviklingsforløb, varmtvandt-træning, praktikker (gratis arbejdskraft) og klappekagekurser mm samt på Fleksjob, så kommunerne kan overholde embedsmændenes måltal og derved indkassere sin stats-refusion samt fra udligningsordningen, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.
Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', 'sød retorisk', tvetydig, 'politisk korrekt' ansvarfralæggende Djøf-sprog, Doublespeak og Newspeak, samt ' New Public Management (NPM) sprog' (bullshit-kulturen). Og de er dygtige til det.
Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold. (se sandhedsbevis #52)
Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold. Et af mange beviser for det er KV2017 hvor vi alle blev #rØvrendt.
Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.
- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.
- Politikerne har blod på deres hænder.
- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager agerer enevældige konger.
Og De ved det alle sammen. Politikerne ved det også.
- Retssikkerhed er uden partifarve.
- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.
- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.
Alt dokumenteret i årevis...
Niffelheim
132 subscribers
https://www.bitchute.com/video/tzk0UUrHmy6g/
Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstat
Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist hvor dokumenterede syge og nedslidte medborgere ulovligt fastholdes på kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, udviklingsforløb, varmtvandt-træning, praktikker (gratis arbejdskraft) og klappekagekurser mm samt på Fleksjob, så kommunerne kan overholde embedsmændenes måltal og derved indkassere sin stats-refusion samt fra udligningsordningen, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.
Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', 'sød retorisk', tvetydig, 'politisk korrekt' ansvarfralæggende Djøf-sprog, Doublespeak og Newspeak, samt ' New Public Management (NPM) sprog' (bullshit-kulturen). Og de er dygtige til det.
Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold. (se sandhedsbevis #52)
Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold. Et af mange beviser for det er KV2017 hvor vi alle blev #rØvrendt.
Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.
- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.
- Politikerne har blod på deres hænder.
- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager agerer enevældige konger.
Og De ved det alle sammen. Politikerne ved det også.
- Retssikkerhed er uden partifarve.
- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.
- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.
Alt dokumenteret i årevis...
Niffelheim
132 subscribers
https://www.bitchute.com/video/tzk0UUrHmy6g/
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