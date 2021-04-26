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26.04.2021. Вскрылись факты! Учения по ковиду проводили заранее до Уханя (Выпуск № 199 часть II (1)).
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7343 views • April 25, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:55 Когда мы Нервничаем, что происходит? Нервы - скрытый эгоизм. Андреас (Конанос). https://www.youtube.com/watch?v=ir6I7T6D0xk.
13:02 Бесноватый пытается приложиться к мироточивой иконе св. Царя Мученика Николая Второго. 1999 год. https://www.youtube.com/watch?v=CX_6z5-EmPs.
18:30 Событие 201. Забирайте деньги из банков. Акции Навального 21 апреля. https://www.youtube.com/watch?v=FbgBnJUt1H0.
27:35 СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ АПОКАЛИПСИСА. https://azbyka.ru/forum/threads/biometricheskij-pasport-darit-metku-zverja.20896/.
33:25 Третья российская вакцина. Почему на неё бешеный спрос и в чем ошибка медицинских стратегий в мире? https://www.youtube.com/watch?v=b7GUHBz0bO4.
38:43 Мысли миллиардера Вакцина для рабов? Банки против России? Путин и власть в Мире. Коронавирус проект? https://www.youtube.com/watch?v=C0EC_JTe1y0.
50:11 Вслед за AstraZeneca опасная побочка обнаружена у вакцины от Johnson&Johnson - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=V0Lz3q91BT4.
Сегодня мы узнаем, как святые относятся к себе и к другим людям, поговорим о том, что святые люди в первую очередь исправляют себя. Увидим в видео-ролике как мироточивая икона действует на бесноватого, напомним, что грехи есть у большинства из нас, а бесноватость – одна из степени их выраженности. Поговорим также о том, что ситуация с ковид тщательно спланированная стратегия мирового правительства о том, как избежать приобретения числового имени. Послушаем миллиардера, узнаем его мнение на счет вакцинации.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:55 Когда мы Нервничаем, что происходит? Нервы - скрытый эгоизм. Андреас (Конанос). https://www.youtube.com/watch?v=ir6I7T6D0xk.
13:02 Бесноватый пытается приложиться к мироточивой иконе св. Царя Мученика Николая Второго. 1999 год. https://www.youtube.com/watch?v=CX_6z5-EmPs.
18:30 Событие 201. Забирайте деньги из банков. Акции Навального 21 апреля. https://www.youtube.com/watch?v=FbgBnJUt1H0.
27:35 СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ АПОКАЛИПСИСА. https://azbyka.ru/forum/threads/biometricheskij-pasport-darit-metku-zverja.20896/.
33:25 Третья российская вакцина. Почему на неё бешеный спрос и в чем ошибка медицинских стратегий в мире? https://www.youtube.com/watch?v=b7GUHBz0bO4.
38:43 Мысли миллиардера Вакцина для рабов? Банки против России? Путин и власть в Мире. Коронавирус проект? https://www.youtube.com/watch?v=C0EC_JTe1y0.
50:11 Вслед за AstraZeneca опасная побочка обнаружена у вакцины от Johnson&Johnson - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=V0Lz3q91BT4.
Сегодня мы узнаем, как святые относятся к себе и к другим людям, поговорим о том, что святые люди в первую очередь исправляют себя. Увидим в видео-ролике как мироточивая икона действует на бесноватого, напомним, что грехи есть у большинства из нас, а бесноватость – одна из степени их выраженности. Поговорим также о том, что ситуация с ковид тщательно спланированная стратегия мирового правительства о том, как избежать приобретения числового имени. Послушаем миллиардера, узнаем его мнение на счет вакцинации.
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