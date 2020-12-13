BYZANTINE MEDITATION-ACADEMY OF INNER LIGHT

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Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
(ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED".
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.
WEBPAGES/BLOGS
AMAZON PAGE
http://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE
http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki
FACEBOOK CLOSED GROUP
(ACADEMY OF INNER LIGHT)
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
FACEBOOK PAGE
http://www.facebook.com/academyofinnerlight
FACEBOOK PROFILE
http://www.facebook.com/katerinakostaki
http://www.twitter.com/katerinakostaki
YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
http://www.linkedin.com/in/katerinakostaki
http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official
WEBPAGE
http://KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight
BLOG
http://endlesslifejourney.blogspot.com
BLOG
http://www.academyofinnerlight.com
e-mail:[email protected]