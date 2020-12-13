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BYZANTINE MEDITATION-ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
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23 views • December 13, 2020
A selection of photos from Greece and the magnificent music background of Byzantine Meditation-Creation by visionary author/poet/healer Katerina Kostaki/Συλλογή φωτογραφιών από την Ελλάδα και την φανταστική μουσική επένδυση του Byzantine Meditation-Δημιουργία της ενορατικής συγγραφέως/ποιήτριας Κατερίνας Κωστάκη

Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια

θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια

στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK

(ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED".

Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.

WEBPAGES/BLOGS

AMAZON PAGE
http://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE
http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki

FACEBOOK CLOSED GROUP
(ACADEMY OF INNER LIGHT)
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight

FACEBOOK PAGE
http://www.facebook.com/academyofinnerlight

FACEBOOK PROFILE
http://www.facebook.com/katerinakostaki

TWITTER
http://www.twitter.com/katerinakostaki

YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966

LINKEDIN
http://www.linkedin.com/in/katerinakostaki

INSTAGRAM
http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official

WEBPAGE
http://KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight

BLOG
http://endlesslifejourney.blogspot.com

BLOG
http://www.academyofinnerlight.com
e-mail:[email protected]
Keywords
greecekaterina kostakiacademy of inner lighthellasbyzantine meditationgreek cultureaegean seakyklades islandsarchipelagos
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