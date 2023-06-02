Η πράσινη παράνοια: Τώρα τα τρόφιμα θα παράγονται από το εργαστήριο

📍Καλώς ήρθατε στο τραπέζι του μέλλοντος!

Η δημοσιογράφος λέει:

«Τώρα μπαίνουμε σε ένα εστιατόριο στη Ρώμη που προσφέρει "new meat" το νέο κρέας στο μενού του. Αυτό που βλέπετε είναι μια μπριζόλα που παράγεται με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, μια νέα τεχνολογία που αναδημιουργεί το ζωικό λίπος με τη διαστρωμάτωση και την ανάμειξη διαφόρων φυτικών συστατικών. Σε μετάφραση, αυτό σημαίνει ότι εδώ δεν έχουμε καθόλου κρέας.»

Και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου λέει:

«Είμαστε λάτρεις του κρέατος και επιλέξαμε να εξελιχθούμε προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Επιλέξαμε να εξελιχθούμε και να μην τo απαρνηθούμε και ως εκ τούτου να εξελιχθούμε, να εξελιχθούμε, να εξελιχθούμε...»

Και προσθέτει η δημοσιογράφος:

📍«Σωστά καταλάβατε, αυτή είναι η εξέλιξη, αυτό είναι το μέλλον!!!»

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