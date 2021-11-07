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Виктория ПреобРАженская. «ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ». Новый мировой порядок. Правда, которую скрывают!
Vera Nika
Vera Nika
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185 views • November 07, 2021

Виктория ПреобРАженская. «ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ». Новый мировой порядок. Правда, которую скрывают. https://youtu.be/HOUcJ2FHsfE  Лишь предупреждения об опасности недостаточны, — необходима Защищённость, Знание об Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и вмещение Её Света, обращение к Ней, Световая Молитва - https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

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ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ

«Вот и подошло то самое время, о котором в 1991 году Пророчествовала на площадях Руси Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Тогда было чётко Сказано: не читайте газет, не смотрите зомбоящик, забирайте детей из школ и детсадов, — воспитывайте их сами, ибо в учебных заведениях уже нет нормального образования. А СМИ — все продажные и готовят новый мировой порядок к приходу Антихриста-Зверя, которому поклонятся те, кто примет его чёрную цифровую метку путём чипирования. Тогда рептильные СМИ клеветали, возмущались по поводу того, что провозглашается Общиной «Великого Белого Братства» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, навешивали лживые ярлыки на Неё и Её проповедников-последователей, запугивая всех славян несуществующими мифами. И результат этой лжи явил себя по прошествии 30 лет. Выросло целое поколение жертв ЕГЭ — малообразованное, с изкажённым мировоззрением. Нынешняя молодёжь, как бабочки-однодневки — живут одним днём. Неслучайно поколение 90-х — 2000-х годов называют поколением Z, т.е. поколением зомби. Они верят всему, что им навязывают СМИ и совершенно не умеют анализировать и мыслить самостоятельно. Именно молодёжь ходит покорно в намордниках, уподобив их модному атрибуту. Но это же идиотизм! Повиновение «системе Зверь», которая их взрастила. За последние тридцать лет мир деградировал окончательно. Если вами могут управлять отъявленные негодяи и мошенники, то кем вы являетесь на самом деле? Подневольными животными с цифровым кодом на поводке-айфоне? Но Нюрнбергский трибунал запретил любые эксперименты над человеком. Почему вы не задумываетесь над тем, чем вас ежеминутно пичкают СМИ? Или супермаркеты, в которых всё искусственное, смертельно-опасное и наполненное тканями от абортированных младенцев, чтобы всех потребителей постепенно разчеловечить. Эта информация сегодня — в открытом доступе. Но основная масса продолжает питаться в супермаркетах и макдональдсах. Вот и результат вашей всеядности и деградации. Рептильные захватчики изпользуют против человечества свои иноземные технологии, мечтая переселиться на Землю. Они открыто уничтожают коренное население с помощью нанотехнологий. Под видом правителей-травителей и их травительств скрываются клоны или инопланетные захватчики, напрочь уничтожающие все страны мира. Но многие продолжают спать под их бредовые басни о «смертельно-опасной болезни», обязательной уколизации, переполненных больницах. Которые, по факту, оказываются полупустыми. А болеют в основном и умирают те, кто принял жидкий яд, надеясь спасти своё тело от несуществующей пандемии...» Статья - https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/vremya-zhatvy-mahakali  ЗАЩИТА против нанесения начертания и чипизации - МОЛИТВА СВЕТА!

СМОТРИТЕ НА «BRIGHTEON» ВСЕ ВИДЕО КАНАЛА «VictoriaRA» — https://www.brighteon.com/channels/victoriara

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj 

Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta 

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

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