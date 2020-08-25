© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Bill Gates et les Médias - Silvano Trotta
Follow
1
Download MP3
Share
Report
8 views • August 25, 2020
25 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=PXT0Mib_PD4
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Pourquoi Bill Gates verse des centaines de millions de dollars aux médias ?
Sources :
https://www.cjr.org/criticism/gates-foundation-journalism-funding.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920303423%23
https://www.youtube.com/watch?v=zia238l0yVg
https://www.radioradio.it/2020/07/ce-un-gruppo-di-persone-forte-che-ha-linteresse-che-si-mantenga-questo-stato-di-emergenza-per-covid-prof-bassetti/?cn-reloaded=1&;cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
https://www.express.co.uk/life-style/health/1320428/Coronavirus-news-lockdown-mistake-second-wave-Boris-Johnson
https://www.mesopinions.com/petition/sante/virer-conseil-scientifique-membres-sponsorises-labos/102156
https://www.facebook.com/events/3104962572955261/
https://www.anguillesousroche.com/videos/la-france-vue-de-letranger-la-police-anti-emeute-a-lassaut-dun-bar-pour-non-respect-de-la-distanciation-physique/
https://www.facebook.com/events/630216681234386
https://science.thewire.in/the-sciences/remdesivir-clinical-trial-jama-gilead-bad-science/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-24-aout-2020
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Pourquoi Bill Gates verse des centaines de millions de dollars aux médias ?
Sources :
https://www.cjr.org/criticism/gates-foundation-journalism-funding.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920303423%23
https://www.youtube.com/watch?v=zia238l0yVg
https://www.radioradio.it/2020/07/ce-un-gruppo-di-persone-forte-che-ha-linteresse-che-si-mantenga-questo-stato-di-emergenza-per-covid-prof-bassetti/?cn-reloaded=1&;cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
https://www.express.co.uk/life-style/health/1320428/Coronavirus-news-lockdown-mistake-second-wave-Boris-Johnson
https://www.mesopinions.com/petition/sante/virer-conseil-scientifique-membres-sponsorises-labos/102156
https://www.facebook.com/events/3104962572955261/
https://www.anguillesousroche.com/videos/la-france-vue-de-letranger-la-police-anti-emeute-a-lassaut-dun-bar-pour-non-respect-de-la-distanciation-physique/
https://www.facebook.com/events/630216681234386
https://science.thewire.in/the-sciences/remdesivir-clinical-trial-jama-gilead-bad-science/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-24-aout-2020
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.