© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Grieks Orthodox Liturgie (van de Heilige Johannes de Chrysostomous)
Follow
0
Download MP3
Share
Report
27 views • December 15, 2020
Orthodox Geloof :
Dit kanaal is aangeboden aan het Nederlandse publiek dat geinteresseerd is in het horen van de leringen van de Heilige Vaders van de echte en de enige kerk van Jezus Christus die te vinden is in de Orthodoxe kerk.
Dit kanaal zal ook aandacht geven aan lezingen ,intervieuws en hymnen die alleen verwijzen naar het Christelijk Orthodox geloof .
Vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal
''Heer , Jesus Christus , zoon van God , ontferm u over mij , de zondaar''
Dit kanaal is aangeboden aan het Nederlandse publiek dat geinteresseerd is in het horen van de leringen van de Heilige Vaders van de echte en de enige kerk van Jezus Christus die te vinden is in de Orthodoxe kerk.
Dit kanaal zal ook aandacht geven aan lezingen ,intervieuws en hymnen die alleen verwijzen naar het Christelijk Orthodox geloof .
Vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal
''Heer , Jesus Christus , zoon van God , ontferm u over mij , de zondaar''
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.