ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΊΑ, ΘΕΛΟΥΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ... 💥 Δημιουργούνται στρατόπεδα θανάτου με αποτεφρωτήρια....

Το βίντεο της απόλυτης ΦΡΙΚΗΣ!! ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ!Μεταφράζοντας ένα ακόμη τρομακτικό και αποκαλυπτικό βίντεο η αγαπημένη Vasoula, ενημερώνει για τον φρικιαστικό κόσμο που ήδη ετοιμάζεται για τους αντιρρησίες των εμβολίων… όχι φυσικά πως οι εμβολιασμένοι θα έχουν καλλίτερη τύχη, καθώς οι θάνατοι αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς στους κόλπους τους, πριν κάν κάνουν την τρίτη δόση και πριν ενεργοποιηθεί το 5 τζι-τζι… Στον αποτρόπαιο και σατανικό σχεδιασμό και η FEMA με τα δισεκατομμύρια έτοιμα φέρετρα.Και για τους εμβολιασμένους και για τους ανεμβολίαστους, ο θάνατος είναι μονόδρομος.Και όποιος νομίζει πως στην Ελλάδα, δεν θα υπάρξουν ΔΟΜΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, είναι βαθιά νυχτωμένος.Ο χα$αροε@ραίος Μητσοτάκης και όλη η κυβερνητική συμμορία του, αλλά και σύσωμη η αντιπολίτευση, υπακούουν στους νόμους και τις εντολές των καμπαλιστών αφεντικών τους.Αυτό έχουν αποφασίσει οι παρανοϊκοί χαζαρο-ο@ριοί που κυβερνούν την ανθρωπότητα… ελέω Θεού… (και μην ακούσω παράπονα, γιατί Θεός είναι θα μπορούσε να τους αφανίσει… είναι από τα ερωτήματα που έχω μέσα μου και δεν βρίσκω απαντήσεις που να καλύπτουν αυτά τα ερωτήματα).Παρακαλώ, δείτε το όσοι αντέχετε και διαδώστε το …Πριν επιβληθούν ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΕΞΕΓΕΡΘΟΥΝ!Καλλιόπη ΣουφλήΟ/Η vasoula2908 λέει:Αρχισε η άγρια επίθεση σε ανεμβολίαστους…Αναμενόμενο βέβαια… κάθε μορφή πίεσης θεμιτή για τους αθέμιτους και οι γονείς πελαγωμένοι παλεύουν να προστατέψουν τα παιδιά τους.Το ΜΕΓΑ πρόβλημα που δημιουργείται εδώ, είναι οι ψίθυροι που ξεκινάνε για την απομακρυνση των παιδιών απ’τους γονείς κι αυτό θα επεκταθεί γενικότερα σε απομακρύνσεις ανθρώπων (παιδιών, ενηλίκων και γερόντων) από τα σπίτια τους…Οι ψίθυροι θα γίνουν φωνές, και όταν ετοιμαστούνκαι εν Ελλάδι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα γίνουν ΕΠΙΒΟΛΗ.