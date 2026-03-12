"THE STALKING OF DAVID ANTHONY FAULKS" - WOMEN YOU DON'T KNOW WHO IS MAKING PLANS FOR YOU OUT THERE!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
I AM GOING TO CONTINUE TO SPEAK ABOUT THIS, WHETHER IT WAS THE EVENTS FROM YEARS AGO OR NOW, UNTIL THE BALANCE IS SETTLED AND CORRECTED. CONTRARY TO HOW THE WICKED THINK, THOSE WHO CAUSE PAIN & AND RUN AWAY TO SPIN A NARRATIVE LIKE DAVID FAULKS, OR THOSE WHO ARE CREEPING *PERVERTS* THAT START YELLING THAT THEIR EVIL HAS EXPIRED- LIKE CHOKMAH ISRAEL- I WILL SPEAK AND EVERYBODY WILL HEAR WHAT I HAVE TO SAY. YOU DON'T STALK SOMEBODY WITH WICKED INTENT AND THEN CRY "IT WAS YEARS AGO, IT SHOULD HAVE EXPIRED BY NOW!"- THAT TYPE OF MANIC ENERGY IS PROOF THAT THE UPSTAIRS ATTIC IS FULL OF RAT DROPPINGS & FUMES, TO THINK THAT YOUR WICKEDNESS _*EXPIRES.*_ WICKEDNESS NEVER EXPIRES, IT SIMPLY WAITS UNTIL ITS DAY OF JUDGEMENT.
HEAR ME VERY WELL. THE LAST FEW DAYS HAVE BEEN SHATTERING, HORRIBLE AND ROUGH. I HAVE NOT ONLY LOST MY VOICE, BUT I'VE BEEN FACING THE LORD WHO IS MAKING ME ADMIT WHAT A TOLL THIS WORK HAS TAKEN ON ME MENTALLY, PHYSICALLY AND EMOTIONALLY. SPIRITUALLY I HAVE GROWN EXCELLENTLY, BECOMING BETTER AND BETTER IN THE SPIRIT AT LANDING ACCURATE SHOTS BETWEEN THE EYES OF THE WICKED OF BABYLON AND ALL WHOM MY KING AND LORD JESUS WOULD NAME AND CONFRONT ON THIS BLOG. BUT PERSONALLY I'M FORCED TO ACCEPT HOW I'VE TAKEN ARROWS FROM A THOUSAND TONGUES, MOST OF THEM JEALOUS AND ANGRY MALES WHO WONDER WHY A WOMAN CAN DO WHAT THEY CAN'T.
I'VE BEEN LASHED BY TONGUES & NOW AS WE CAN ALL SEE, ALSO THE DANGEROUS, GROPING LUST OF MEN. CAN THE TREE ONLY PRODUCE GOOD FRUIT IN A FEW MEN? IS A WOMAN A COMMON THING IN THIS WORLD, THAT YOU WILL JUST LOOK AT SOMEBODY'S DAUGHTER AND START FORMATTING HER IN YOUR SICK, INFECTED HARD DRIVE OF PLANS? "YEAH I'M GONNA GO OVER THERE AND SEE IF THE FIG TREE HAS FRUIT!" "YEAH I'M GOING TO NYC TO MEET MY WIFE, WE OUTSIIIIIIDE!" ARE YOU DEPRIVED OF EVEN ONE BRAIN CELL THAT CAN SELF-CHECK AND SAY "NO THIS IS VERY EVIL CONDUCT AND I SHOULDN'T DO THIS TO THE CHILD OF GOD?" YOU USE GOD'S NAME THEN DO WHAT GOD WOULD NEVER DO? THEN DENY IT AND SUPPLY LIES & MALICIOUS ACTIVITY TO "DEFEND" THE INDEFENSIBLE? IS THAT THE PLAN??
YAH IS MAKING ME CONFRONT VARIOUS ASPECTS OF THE COST OF DOING HIS WORK OVER THE PAST SIX YEARS, ASPECTS THAT I SHOVED TO THE BACK SO I COULD KEEP GOING. I DID NOT FAKE ANYTHING BUT AT ALL TIMES I STROVE TO APPEAR PROFESSIONAL. I WANTED TO ALWAYS BE ABLE TO CONTINUE, BUT THE COST OF THAT WAS SOMETIMES BINDING MY WOUNDS IMPROPERLY AS PEOPLE CALLED ME EVERYTHING ON THIS EARTH BUT A CHILD OF GOD. THEIR WORDS ARE IN THE RECORD BOOKS OF GOD. I REFUSED TO ALLOW TEARS & "FEMININITY" TO TAKE ME DOWN IN THE EYES OF PEOPLE, OF MEN ESPECIALLY. IT IS MEN OF ALL PLACES & RACES WHO SCORNED ME AS TRASH FOR THE ENTIRE TIME I'VE BEEN HERE. SAYING THAT I'M TOO UPTIGHT, & "MAYBE SOME SEX IS WHAT WILL CALM ME DOWN." GROWN, GREY, TIME-ENCRUSTED MEN LIKE SIR WALTER JONES SHOW, SAYING WITH HIS MOUTH THAT HE AND HIS STD-RIDDEN BODY "HAS SOMETHING TO GIVE ME BECAUSE THAT'S WHAT I NEED".
MEN SIT AROUND LETTING OTHER MEN OBJECTIFY WOMEN, LAUGHING ABOUT IT LIKE IT'S NOTHING. ESPECIALLY WITH BLACK WOMEN THEY LOOK AT US LIKE FETISH OBJECTS, *THINGS THEY ARE ENTITLED TO,* LIKE WE ARE JUST A BAG FOR THEIR SEMEN TO FINISH IN. BUT BY THE GOD OF HEAVEN WHO MADE ME, IT WILL NEVER EVER HAPPEN AGAIN THAT A MAN WILL USE HIS MOUTH OR MIND TO LUST ON ME, TO USE SEXUAL COMMENTARY ESPECIALLY TO TRY AND STRIP ME OF THE OFFICE YAH GAVE ME BEFORE I WAS BORN.
THE LORD TOLD ME TO SPEAK EVERYTHING & I WILL BE OBEDIENT IN DOING SO. ANYONE WHO THINK BATTLES OF THIS SORT "SHOULD BE LEFT TO GOD" DOESN'T UNDERSTAND ANYTHING OF THE COLLISION POINT WHERE *FAITH* AND *ACTION* MEET. THAT ONE SHOULD READ JAMES 2:18, EPHESIANS 5:11, LUKE 8:17 AND EXAMINE THEMSELVES. THOSE CHRISTIANS WHO ARE SO QUICK TO RECOMMEND RECONCILIATION AND OVERLOOKING WICKEDNESS ARE THE WORST SORT, ALWAYS RUSHING TO WELCOME MARAUDERS BACK INTO THE FOLD BECAUSE THEY WANT TO APPEAR MORE MERCIFUL THAN GOD HIMSELF. WELL DON'T TRY IT WITH MY OWN PEACE OF MIND, PRIVACY AND SAFETY. WICKEDNESS ALWAYS HAS A HOME AMONG SOME OF US, EVEN ON THIS CHANNEL I'VE SEEN IT, BUT IT WILL NEVER FIND ANY NEST TO BE "RECONCILED WITH" OR FORGIVEN BY ME. YAH ALWAYS CUT OUT THE ROT OF ISRAEL, AND I WILL DO THE SAME. NOBODY HAS TO LIKE HOW I DO IT- JUST REMEMBER THAT MY VIRTUE, REPUTATION, SAFETY AND RIGHT TO SPEAK HAS NEVER BEEN A GROUP PROJECT.
SHALOM & THANK YOU TO ALL WHO ARE PRAYING FOR ME & GIVING ME PRACTICAL STEPS ON HOW TO PROCEED. REST ASSURED THAT EVERY SPIRITUAL & LEGAL AVENUE WILL BE EXPLORED & EXHAUSTED BEFORE I EVER REST OR LET THIS GO. I WILL NOT IGNORE ANYMORE OR LET PEOPLE TERRORIZE ME, THEN COME ONLINE LAUGHING ABOUT IT LIKE THE MINDLESS TROLLS SOME ARE. EVERYTHING WILL BE MADE MANIFEST & THE GLORY OF YAH WILL MAKE IT CLEAR. THANK YOU, AMEN.
- FROM CELESTIAL REVIVALLE WHICH MEANS "A DIVINE OUTPOURING, FRESH RAIN, AND A NEW RISE OF REVIVAL FROM HEAVEN."