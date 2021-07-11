La Crise Absolue 4

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
1. la dissection de l’overdrive virale par le colonel Sellin , qui ne se concentre pas sur les meurtres directs, mais sur l’échec systémique de la société étatique !
2. le PCC a procédé à une rétro-ingénierie du virus pour le déguiser en une nouvelle maladie infectieuse, ce qui “justifie la faute”.
3. le virus CCP a des propriétés plus secrètes, ciblant le système nerveux central humain et provoquant des lésions et des handicaps.
4. le PCC considère Covid-19 comme une campagne précurseur et continue à déployer sa super guerre biologique !