DOSSIER 5G - Explications - Analyses - Tests - Nicolas Negri (12 juin 2020)

5G, mais aussi la 2G, 3G, 4G, Wifi, Bluetooth, l'électricité, les radars. Vous allez entendre le son des ondes, comment elles se propagent, et l'incident sur le vivant. Mon invité est un expert.Sources :La Chaîne de Nicolas :Scientifique " ITZHAK BENTOV " démontrant que pour deux donné la fréquences la plus basse se cale inévitablement sur la fréquences plus hautes (défaillance du coeur , cerveau etc)