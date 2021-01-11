Ветрянка теперь смертельно опасна!

Еще не так давно ветрянка считалась легким детским заболеванием (а в некоторых странах и до сих пор считается), и даже было принято специально отправлять детей на “ветряночные вечеринки”, дабы они получили “естественную иммунизацию”, которая обеспечивает пожизненный иммунитет. Но с недавних пор болезнь эта с подачи современной системы здравоохранения вдруг стала считаться опасной, а потому – требующей вакцинации, причем неоднократной. И это удивительно – ведь казалось бы, медицина развивается “семимильными шагами”, почему же тогда некогда безобидные детские болезни перестали быть таковыми? Не кажется ли это странным?Представляем вашему вниманию короткий видеоролик от Дела Бигтри (Del Bigtree) - продюсера фильма “Отвакцинены” (Vaxxed), который объяснит, в чем дело в ситуации с ветрянкой.Материалы в тему:• Разбираемся с прививками. Часть 20. Ветрянка• Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs. Фильм 6• Прививки: существует ли коллективный иммунитет?• Опровержение 10 мифов прививок• Как относились к кори 50 лет назад, до начала активной пропаганды вакцинации (видео)• Жизнь без прививок: интервью с врачом-педиатром и многодетной матерью• Вакцинированные дети становятся переносчиками активного вируса, который был им привит, и могут заразить других людей• Гарвардские исследования доказали, что непривитые дети не создают опасности• Займитесь самообразованием, прежде, чем соглашаться на прививку