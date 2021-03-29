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광야의 소리 6,708(유월절특집)(부활절은 성경적인가 초실절은 뭔가 첫째열매 그리고 첫째부활은 뭐꼬?)
광야의 소리
광야의 소리
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0 view • March 29, 2021
Rev 1:13  촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 
Rev 1:14  그 머리와 털의 희기가 흰 양털같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃같고 
Rev 1:15  그의 발은 풀무에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 
Rev 1:16  그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비취는 것 같더라 
Rev 1:17  내가 볼 때에 그 발 앞에 엎드러져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 가라사대 두려워 말라 나는 처음이요 나중이니 
Rev 1:18  곧 산 자라 내가 전에 죽었었노라 볼찌어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 
Rev 1:19  그러므로 네 본 것과 이제 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 
Rev 1:20  네 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금 촛대라 일곱별은 일곱 교회의 사자요 일곱 촛대는 일곱 교회니라
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biblejesusrevelation
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