광야의 소리 6,708(유월절특집)(부활절은 성경적인가 초실절은 뭔가 첫째열매 그리고 첫째부활은 뭐꼬?)

Rev 1:13 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고

Rev 1:14 그 머리와 털의 희기가 흰 양털같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃같고

Rev 1:15 그의 발은 풀무에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며

Rev 1:16 그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비취는 것 같더라

Rev 1:17 내가 볼 때에 그 발 앞에 엎드러져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 가라사대 두려워 말라 나는 처음이요 나중이니

Rev 1:18 곧 산 자라 내가 전에 죽었었노라 볼찌어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니

Rev 1:19 그러므로 네 본 것과 이제 있는 일과 장차 될 일을 기록하라

Rev 1:20 네 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금 촛대라 일곱별은 일곱 교회의 사자요 일곱 촛대는 일곱 교회니라