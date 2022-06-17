ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ XB - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4.0

ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ TF1FRANCE TELEVISIONS - CANAL+ - AFP





Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ





Επειδή στην επιστήμη δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη ερώτηση.





Επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ανθρωπότητα γίνεται μάρτυρας ενός πειράματος γονιδιακής θεραπείας μεγάλης κλίμακας.





Επειδή οι ερευνητές σε όλο τον κόσμο κινητοποιούνται και παρατηρούν ανώμαλα φαινόμενα ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής σε ανθρώπους που έχουν λάβει ενέσεις γονιδιακών θεραπειών COVID19, χωρίς καμία λογική ή ορθολογική εξήγηση υπό το πρίσμα των σημερινών επιστημονικών γνώσεων.





ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ





ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ





ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "XB" ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ.





Μετά την εκστρατεία μέτρησης που κάναμε και την οποία αφηγηθήκαμε εν συντομία στην ταινία HOLD ON,





Ξεκινάμε την επιχείρηση που ονομάζεται XB (X-Bluetooth).





Στόχος: να αναπαράγουμε εκστρατείες μετρήσεων σε όλη τη Γαλλία ακολουθώντας το ίδιο ακριβές και αυστηρό πρωτόκολλο, με τον ίδιο τύπο υλικού και υπό παρόμοιες συνθήκες, με σκοπό να λάβουμε αξιόπιστα και αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα.





Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ HOLD ON:





Οι άνθρωποι γίνονται τσιπάκι, εκπέμπουν σήμα Bluetooth. Ναι, θα είναι για κάποιους, ένα σοβαρό ψυχολογικό τραύμα στην κυριολεξία.





Ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε σε απομονωμένο μέρος, χωρίς ηλεκτρικές συσκευές, χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς κεραίες ...





Μια ομάδα ελέγχου εμβολιασμένων και μια άλλη ομάδα ελέγχου μη εμβολιασμένων ...





Οι εμβολιασμένοι εκπέμπουν έναν κωδικό Bluetooth!





ΠΗΓΗ: https://operationxb.citizen-light.com/





ΟΛΟ ΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ HOLD ON ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΔΩ: https://odysee.com/@holdup_ledoc:9?view=content





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