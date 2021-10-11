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11.10.2021. КАК СОГРЕТЬСЯ БЕЗ ЭЛЕКРИЧЕСТВА. Германия (Выпуск № 221 часть II (1)).
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16062 views • October 09, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:20 Письмо слушателя. Как согреться без электричества Германия.
01:45 В Пакистане произошло массовое отключение электроэнергии. Без света осталась почти вся страна. https://hromadske.ua/ru/posts/v-pakistane-proizoshlo-massovoe-otklyuchenie-elektroenergii-bez-sveta-ostalas-pochti-vsya-strana ( июль 21 года).
04:15 В шести центрах Подмосковья организовали вакцинацию от COVID-19 для беременных. https://www.youtube.com/watch?v=0NXE53UzhqM.
05:28 ПЦР тест детям в Китае. https://www.youtube.com/shorts/aw1Y3ITi4VI.
08:50 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ вакцинация в ГЕРМАНИИ? https://www.youtube.com/watch?v=7w5srsPEzH4.
15:10 На Северо-Востоке столицы прошло практическое развёртывание пункта посадки населения на железнодорожный транспорт. https://gazeta-losinka.ru/na-severo-vostoke-stolicy-proshlo-prakticheskoe-razvertyvanie-punkta-posadki-naseleniya-na-gheleznodoroghnyy-transport.
16:37 Жители Казани выступают против проведения учений ВОЗ 11-15 октября 2021г. на их территории. https://www.youtube.com/watch?v=dUWLMugE7AM.
28:27 В Индонезии разгневанные люди разгромили пункт вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=mqGBRrqVINs.
30:20 Пандемия - случайность или Божие вразумление? Кавказский скит Валаама. https://www.youtube.com/watch?v=EfcejT_6FfM.
54:44 Китай погружается во тьму - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=Q4jTgYELjIQ.
57:14 "Мы не знаем, что нас ждет". Вулкан уничтожил целые районы - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=mJiTo1BLDfM.
Сегодня мы поговорим о том к чему нас подготавливаю: как жить без электричества, газа. Узнаем, что у нас уже началась вакцинация беременных женщин, увидим, как насильно делают ПЦР тест ребенку. Увидим, как люди выступают против проведения учений ВОЗ, также увидим, как в Индонезии разгромили пункт вакцинации, увидим какие природные катастрофы происходили в ближайшее время. Также послушаем священника, узнаем его мнение на счет вакцинации.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:20 Письмо слушателя. Как согреться без электричества Германия.
01:45 В Пакистане произошло массовое отключение электроэнергии. Без света осталась почти вся страна. https://hromadske.ua/ru/posts/v-pakistane-proizoshlo-massovoe-otklyuchenie-elektroenergii-bez-sveta-ostalas-pochti-vsya-strana ( июль 21 года).
04:15 В шести центрах Подмосковья организовали вакцинацию от COVID-19 для беременных. https://www.youtube.com/watch?v=0NXE53UzhqM.
05:28 ПЦР тест детям в Китае. https://www.youtube.com/shorts/aw1Y3ITi4VI.
08:50 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ вакцинация в ГЕРМАНИИ? https://www.youtube.com/watch?v=7w5srsPEzH4.
15:10 На Северо-Востоке столицы прошло практическое развёртывание пункта посадки населения на железнодорожный транспорт. https://gazeta-losinka.ru/na-severo-vostoke-stolicy-proshlo-prakticheskoe-razvertyvanie-punkta-posadki-naseleniya-na-gheleznodoroghnyy-transport.
16:37 Жители Казани выступают против проведения учений ВОЗ 11-15 октября 2021г. на их территории. https://www.youtube.com/watch?v=dUWLMugE7AM.
28:27 В Индонезии разгневанные люди разгромили пункт вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=mqGBRrqVINs.
30:20 Пандемия - случайность или Божие вразумление? Кавказский скит Валаама. https://www.youtube.com/watch?v=EfcejT_6FfM.
54:44 Китай погружается во тьму - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=Q4jTgYELjIQ.
57:14 "Мы не знаем, что нас ждет". Вулкан уничтожил целые районы - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=mJiTo1BLDfM.
Сегодня мы поговорим о том к чему нас подготавливаю: как жить без электричества, газа. Узнаем, что у нас уже началась вакцинация беременных женщин, увидим, как насильно делают ПЦР тест ребенку. Увидим, как люди выступают против проведения учений ВОЗ, также увидим, как в Индонезии разгромили пункт вакцинации, увидим какие природные катастрофы происходили в ближайшее время. Также послушаем священника, узнаем его мнение на счет вакцинации.
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