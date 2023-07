E-mail uw energie bedrijf om Putin's cyberaanval onmogelijk te maken VERSPREID DEZE VIDEO! WAARSCHUW IEDEREEN! 2023-07-11 15-59

Link naar deze e-mail tekst om aan uw energie leverancier te sturen:

https://drive.google.com/file/d/1S8tavsVFJCB7iFgOWmsXYrS1MvSZmHbg/view?usp=sharing









E-mail uw energie bedrijf om Putin's cyberaanval onmogelijk te maken





Voorkomen is beter dan genezen (en NIET: verkopen is beter dan genezen!)













Cyberaanval op stroomvoorziening onmogelijk maken BELANGRIJK!













Jul 1, 2023, 11:15 PM (10 days ago)





to klantenservice













Geachte [vul hier de naam in van uw energie leverancier],













Omdat Joe Biden een cyberaanval heeft aangekondigd van Vladimir Putin die makkelijk onmogelijk te maken is als het om de stroomvoorziening gaat, doe ik u dit belangrijke schrijven toekomen.













Mijn verzoek is om deze mail door te sturen naar uw leidinggevende en/of iedereen die kan helpen om deze cyberaanval onmogelijk te maken.













Omdat alle computers een "hardware backdoor" bevatten die het mogelijk maakt om de computers onrepareerbaar te beschadigen en hun harde schijven te wissen (Intel Management Engine een versie van Linux Minix 3 genaamd) met een Stuxnet achtig virus (een "kill switch" cyberaanval) is het van vitaal belang om de computers die onze stroomvoorziening reguleren los te koppelen van het internet. Dit heet "droop speed control: "One countermeasure would be to disconnect the power grid from the Internet and run the net with droop speed control only". https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberwarfare













Natuurlijk zou de schade immens zijn en zou het voor de Nederlandse bevolking ernstige gevolgen hebben bij een eventuele oorlog met Rusland als de computers die de stroomvoorziening reguleren straks onrepareerbaar beschadigd zijn, hoewel dit makkelijk te voorkomen is. Ook zouden er mensen sterven die van de stroomvoorziening afhankelijk zijn en zullen het internet en het globale financiële systeem vernietigd worden en mensen zullen dan de stroomvoorziening des te harder nodig hebben.













Als er elementen zijn in onze overheid die meedoen om deze cyberaanval te laten gebeuren (AIVD ed.) dan is dat onrechtmatig (landverraad en massamoord) en dan moeten deze lieden op een of andere manier gearresteerd worden.













In deze video kunt u zien dat Joe Biden de cyberaanval aankondigd: Biden warns of Russian cyberattack against US "it's coming" WITHDRAW YOUR SAVINGS NOW!





https://www.youtube.com/watch?v=boaen4yvuZE













Ik heb ook 18 politici, de FBI en Jensen aangeschreven over dit onderwerp:Mijn mail aan 18 politici om de geplande cyberaanval te voorkomen ZEER BELANGRIJK! VERSPREIDEN!





https://odysee.com/@PerfectSociety:8/Mijn-mail-aan-18-politici-om-de-geplande-cyberaanval-te-voorkomen-ZEER-BELANGRIJK!-VERSPREIDEN!