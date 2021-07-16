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IFQ57 - Émission du 15 juillet avec Patrick Jaulent
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60 views • July 16, 2021
15 juillet 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions57:1
Dans cette 57e édition de votre émission hebdomadaire, nous invitons une nouvelle fois Patrick Jaulent, docteur en électronique, diplômé d'une université américaine, enseignant, consultant et conférencier international, auteur de plusieurs ouvrages de référence, Patrick Jaulent est un expert en stratégie et en cyber-sécurité.
Récemment, il a publié le livre « Un monde de menteurs » qui apporte les preuves irréfutables qu'on nous ment en permanence sur les grandes questions relatives à la santé. Patrick Jaulent nous a aidés à décrypter les mails d'Anthony Fauci la dernière fois. Cette 2e entrevue est à ne pas manquer !
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
■ Sources Chloé
• 13.07.21 - Martin Blachier : "Notre ennemi, ce n'est plus le virus mais c'est le anti-vax."
https://www.programme-tv.net/news/societe/279843-martin-blachier-veut-la-guerre-contre-les-anti-vaccins-notre-ennemi-ce-nest-plus-le-virus-cest-les-anti-vax/
• Résumé des mesures annoncée par E. Macron le 12.07.21 :
https://cutt.ly/QmJZCQn
• Présentation mise à jour avec les 13 textes selon lesquels la vaccination obligatoire est illégale : http://gerardscheller.ch/VACCINATION_OBLIGATOIRE-interdit_BIS_IEQ57.pptx
• Rapport de Amnesty International sur la torture : https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
• Les 8 critères de torture de Biderman : https://cutt.ly/JmJXzig
• Présentation Powerpoint des 8 critères de Biderman appliqués au Covid19 : http://gerardscheller.ch/8_criteres_Biderman-IEQ57.pptx
• Autocollants : voir les messages épinglés sur le fil Telegram t.me/laroseblanchefr
• AGENDA DES LIBERTÉS :
🌸 Site qui répertorie les rassemblements : https://www.coordinationrevolutioncov.com
🌸 PARIS 15h - Place du Palais Royal
🌸 MONTPELLIER 14h - Place de la Comédie
🌸 LILLE 10h - Place de la République
🌸 METZ 14h - Place d'arme
🌸 CLERMONT-FERRAND 12h - Place de Jaude
🌸 AIX EN PROVENCE 10h - Rotonde
🌸 MARSEILLE 17h - Vieux Port
🌸 LA ROCHELLE 13h - l'Aquarium
🌸 TOURS 14h - Place Jaurès
🌸 STRASBOURG 13h - Place Kleber
🌸 AVIGNON :
20-21-22 juillet Théâtre des Vents
👉 Ces 3 jours à 13h30 : Diffusion du film HOLD UP en version définitive
👉 20.07 à 19h : Pierre Barnerias -
Lanceurs d'alerte aujourd'hui, quelle place, quels moyens ?
👉 21.07 à 19h : Carlo Brusa -
La résistance par le moyen du droit
👉 22.07 à 19h : Louis Fouché -
Distruption, effondrement et espoir
👉 24.07 à 19h : Francis Lalanne -
Les rôles du poète
■ Autres infos essentielles :
• Pétition :
https://www.petition-passeport-sanitaire.com/?fbclid=IwAR2WvX2sxBVCR7IP_9dSi4x4Avaha5Th4LSKN_Ef9-N2QBK8UACPmXvchCo
• BOITE A OUTILS : Résistance au Pass Sanitaire – Refus de la vaccination :
1) ANIMAP, l'annuaire en France des commerces, restaurants, entreprises et services qui n'exigeront PAS le Pass Sanitaire (Vaccin ou Test) : https://animap.fr/
2) Collectif "Laissons les médecins prescrire", annuaire en France des médecins engagés à ne PAS vacciner et pour les traitements préventifs : https://manifestes-libertes.org/medecins-engages/
Cherchez votre commune !
3) Les groupes RSA, groupes de résistance et de solidarité face à la crise du Coronacircus que nous vivons https://solidariteactive.fr/
Telegram : https://t.me/RSAfrance
(le groupe est accessible dans le channel en cliquant sur le bouton de la messagerie)
Trouvez votre groupe local sur la carte et rejoignez-le! : https://solidariteactive.fr/carte-groupes-rsa
4) Application de résistance TousAntiPass : https://www.tou
Dans cette 57e édition de votre émission hebdomadaire, nous invitons une nouvelle fois Patrick Jaulent, docteur en électronique, diplômé d'une université américaine, enseignant, consultant et conférencier international, auteur de plusieurs ouvrages de référence, Patrick Jaulent est un expert en stratégie et en cyber-sécurité.
Récemment, il a publié le livre « Un monde de menteurs » qui apporte les preuves irréfutables qu'on nous ment en permanence sur les grandes questions relatives à la santé. Patrick Jaulent nous a aidés à décrypter les mails d'Anthony Fauci la dernière fois. Cette 2e entrevue est à ne pas manquer !
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
■ Sources Chloé
• 13.07.21 - Martin Blachier : "Notre ennemi, ce n'est plus le virus mais c'est le anti-vax."
https://www.programme-tv.net/news/societe/279843-martin-blachier-veut-la-guerre-contre-les-anti-vaccins-notre-ennemi-ce-nest-plus-le-virus-cest-les-anti-vax/
• Résumé des mesures annoncée par E. Macron le 12.07.21 :
https://cutt.ly/QmJZCQn
• Présentation mise à jour avec les 13 textes selon lesquels la vaccination obligatoire est illégale : http://gerardscheller.ch/VACCINATION_OBLIGATOIRE-interdit_BIS_IEQ57.pptx
• Rapport de Amnesty International sur la torture : https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
• Les 8 critères de torture de Biderman : https://cutt.ly/JmJXzig
• Présentation Powerpoint des 8 critères de Biderman appliqués au Covid19 : http://gerardscheller.ch/8_criteres_Biderman-IEQ57.pptx
• Autocollants : voir les messages épinglés sur le fil Telegram t.me/laroseblanchefr
• AGENDA DES LIBERTÉS :
🌸 Site qui répertorie les rassemblements : https://www.coordinationrevolutioncov.com
🌸 PARIS 15h - Place du Palais Royal
🌸 MONTPELLIER 14h - Place de la Comédie
🌸 LILLE 10h - Place de la République
🌸 METZ 14h - Place d'arme
🌸 CLERMONT-FERRAND 12h - Place de Jaude
🌸 AIX EN PROVENCE 10h - Rotonde
🌸 MARSEILLE 17h - Vieux Port
🌸 LA ROCHELLE 13h - l'Aquarium
🌸 TOURS 14h - Place Jaurès
🌸 STRASBOURG 13h - Place Kleber
🌸 AVIGNON :
20-21-22 juillet Théâtre des Vents
👉 Ces 3 jours à 13h30 : Diffusion du film HOLD UP en version définitive
👉 20.07 à 19h : Pierre Barnerias -
Lanceurs d'alerte aujourd'hui, quelle place, quels moyens ?
👉 21.07 à 19h : Carlo Brusa -
La résistance par le moyen du droit
👉 22.07 à 19h : Louis Fouché -
Distruption, effondrement et espoir
👉 24.07 à 19h : Francis Lalanne -
Les rôles du poète
■ Autres infos essentielles :
• Pétition :
https://www.petition-passeport-sanitaire.com/?fbclid=IwAR2WvX2sxBVCR7IP_9dSi4x4Avaha5Th4LSKN_Ef9-N2QBK8UACPmXvchCo
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1) ANIMAP, l'annuaire en France des commerces, restaurants, entreprises et services qui n'exigeront PAS le Pass Sanitaire (Vaccin ou Test) : https://animap.fr/
2) Collectif "Laissons les médecins prescrire", annuaire en France des médecins engagés à ne PAS vacciner et pour les traitements préventifs : https://manifestes-libertes.org/medecins-engages/
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3) Les groupes RSA, groupes de résistance et de solidarité face à la crise du Coronacircus que nous vivons https://solidariteactive.fr/
Telegram : https://t.me/RSAfrance
(le groupe est accessible dans le channel en cliquant sur le bouton de la messagerie)
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4) Application de résistance TousAntiPass : https://www.tou
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