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Demokratijos grimasos, Žemė tuščiavidurė - 2019 09 19
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1858 views • November 11, 2019
Žiūrovai komentuoja, jog kai kurie teiginiai mūsų su Anonimu pokalbiuose yra netiesa. Komentuodami tokią kritiką dar kartą pabrėžiame, jog mes tik pateikiame versijas ir požiūrius, kurių Lietuvos žiniasklaida nemini, bet kurie plačiai aptariami pasaulyje. Tarkime, komentaras, jog "Trampas yra senas Epsteino draugas". Natūralu, jog mes patys tokio teiginio negalime nei patvirtinti, nei paneigti. Mes galime tik papasakoti, jog Trampas kažkada išvarė Epsteiną iš savo teniso kortų, ir tuomet galime SPĖTI, jog vargu ar taip galėtų pasielgti "draugas". Be to, Trampas vienintelis bendradarbiavo su teisėsauga, kai Epsteinas buvo teisiamas, o tai jau leidžia tvirtinti, jog Trampas NĖRA Epsteino draugas ir tokie teiginiai yra melas.
Trampas kovoja prieš Google, prieš pasaulinę žiniasklaidą, o tai leidžia spėti, jog daugelis teiginių apie JAV Prezidentą, sklindančių iš šių šaltinių – nepatikimi, jais pasikliauti vienareikšmiškai jokiu būdu negalima.
Tuo tarpu pasaulinis žiniasklaidos magnatas CNN savo laidas jau priverstinai rodo pasaulio aerouostuose. Maža to, netgi rinkimų į LR Seimą debatuose už kandidatų nugarų kabo televizoriaus ekranas, kuriame rodo CNN.
Melo ir dezinformacijos srautai tokie milžiniški, jog verčia abejoti net visuotinai pripažintomis teorijomis. Tarkim, kai kurie žiūrovai šaiposi, jog negalima aptarinėti kai kurių visuotinai pripažintų teorijų, nes tai – kvailumo, patiklumo požymis. Gal ir taip. Tik manome, kad būtybių, pretenduojančių į HOMO SAPIENS (žmogus sumanusis) vardą, mąstymas neturėtų būti ribojamas išankstinių nuostatų, apibrėžimų, šablonų.
Mąstymo pratimas – klausimas: Žemė apvali. Dėl jos gaubtumo vienas Lietuvos kraštas nuo kito yra žemiau (aukščiau) 10 km. Kokiu būdu to nesimato, kai su balionu (lėktuvu) pakylame į aukštį, nuo kurio tas gaubtumas turėtų būti akivaizdžiai pastebimas?
Trampas kovoja prieš Google, prieš pasaulinę žiniasklaidą, o tai leidžia spėti, jog daugelis teiginių apie JAV Prezidentą, sklindančių iš šių šaltinių – nepatikimi, jais pasikliauti vienareikšmiškai jokiu būdu negalima.
Tuo tarpu pasaulinis žiniasklaidos magnatas CNN savo laidas jau priverstinai rodo pasaulio aerouostuose. Maža to, netgi rinkimų į LR Seimą debatuose už kandidatų nugarų kabo televizoriaus ekranas, kuriame rodo CNN.
Melo ir dezinformacijos srautai tokie milžiniški, jog verčia abejoti net visuotinai pripažintomis teorijomis. Tarkim, kai kurie žiūrovai šaiposi, jog negalima aptarinėti kai kurių visuotinai pripažintų teorijų, nes tai – kvailumo, patiklumo požymis. Gal ir taip. Tik manome, kad būtybių, pretenduojančių į HOMO SAPIENS (žmogus sumanusis) vardą, mąstymas neturėtų būti ribojamas išankstinių nuostatų, apibrėžimų, šablonų.
Mąstymo pratimas – klausimas: Žemė apvali. Dėl jos gaubtumo vienas Lietuvos kraštas nuo kito yra žemiau (aukščiau) 10 km. Kokiu būdu to nesimato, kai su balionu (lėktuvu) pakylame į aukštį, nuo kurio tas gaubtumas turėtų būti akivaizdžiai pastebimas?
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