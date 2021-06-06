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Merkteken
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22 views • June 06, 2021
Jezus had een kroon van doorntakken; ware christenen ontvangen van Hem een kroon! Wereldleiders zien christenen als een virus... waar ze vanaf willen. "Corona" heeft de wereld 'op slot' gezet. Zij willen ieder mens onder hun merkteken laten chippen! Christenen hebben echter als Merkteken: het Bloed van het Lam! Hier komt de schifting!
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Als het u in uw hart gegeven wordt mij te steunen middels een donatie, dan ben ik u zeer dankbaar.
Gebruikt u daarvoor één van deze linken:
https://paypal.me/Overwinnaar?locale.x=nl_NL (bij voorkeur indien mogelijk)
https://www.whydonate.nl/fundraising/Overwinnaar/nl (doneert u dan beter anoniem)
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