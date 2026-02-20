BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Un medico svizzero avverte che qualsiasi vaccino è un vaccino a RNA che porta a sofferenza e morte 20 Febbraio 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
238 views • 1 day ago

Link video originale https://www.brighteon.com/baa9d25d-e91f-448a-a9fd-907045b476be


Link Telegram104 plus https://t.me/canal104


Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk


Libri Dino Tinelli:


Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG


Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8


Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1


Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli


Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana


https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1


Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html


1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus


2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo


✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.


✔NOTA SUPPLEMENTARE


Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.


Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.


Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino


Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.


Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.





Keywords
hoaxcoronaviruscovid 19covidthomas binder
