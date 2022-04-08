© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
«У ног Христа» Христианская песня (с текстом и звуками природы). Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г.
Follow
0
Share
Report
86 views • April 08, 2022
Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Это версия со словами христианской песни «У ног Христа», с наложенным текстом и звуками природы (шумом волн и пением птиц). Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова), 2022 г.
Аудиоверсию в формате mp3 скачать можно здесь (минусовка, без звуков природы, только гитара): https://cloud.mail.ru/public/GXta/6CTDJVarF
Аудиоверсию песни с голосом в формате mp3 (микс) можете скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/EmyS/a9ab6MuiE
Инструментальная видеоверсия этой песни (с наложенным текстом и звуками природы): https://www.brighteon.com/eabfb447-9d57-4454-9aba-f80f95305432
Текст песни с аккордами можете скачать здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/qFCh/NuY9pfLTm
odt https://cloud.mail.ru/public/NTKM/jbBXaMxNa
pdf https://cloud.mail.ru/public/BYCG/LZZupPf32
Если понравится, можете делиться и петь. Никакой копирайт, естественно, не накладываю :), только прошу не пытаться на этих песнях или музыке делать деньги. Они должны звучать для прославления Иисуса Христа, от Которого всё, и для духовной поддержки Его тела на земле - то есть церкви. Поэтому и делюсь музыкой, которую Господь кладёт мне на сердце.
Все мои песни можете смотреть в плейлисте: https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1
Текст песни с аккордами
1 С G
У ног Христа.
Am
Сложу все заботы
F
И латы для битвы.
C G
У ног Христа
Am
Пусть сложатся ноты
F
В песнь тихой молитвы.
C
Только любовь Христа
G
В мире одна чиста.
Am F
Золото и топаз с ней не сравнится.
C
Только к ногам Христа
G
Только к Его устам -
Am F
Только к Нему стремлюсь я, словно птица.
2
У ног Христа
Кончаются ссоры
И лечатся раны.
У ног Христа
Смиряются взоры
И мирятся страны.
Я перед Ним склонюсь,
Я Ему молюсь.
Знает меня как есмь, я не скрываюсь.
Силы прошу мне дать,
Чтобы идти и ждать,
Я для Него живу и пробуждаюсь.
3
У ног Христа
Я жизнь начинаю
Вновь с чистой страницы.
У ног Христа
Я вспоминаю
Боль Божьей десницы.
Только у ног Христа
Тот, кто в пути устал
Свежий поток найдёт в знойной пустыне.
Тот, кто в Христа врастал,
Точно алмаз-кристалл,
Будет сверкать во тьме и не остынет.
4
У ног Христа
Склоняется гордость
И рушатся стены.
У ног Христа,
Как воск, тает твёрдость,
Уходят измены.
Пусть лишь Его звезда
В сердце горит всегда.
Только Его родник не иссякает.
Буду Ему я петь,
Сердцем к Нему лететь.
«Бог наш Один велик» - песнь не смолкает.
5
У ног Христа
Мы шепчем желанья
Всевышнему в ухо.
У ног Христа
Нет миль расстояний
Для близких по духу.
Словом живым Христа,
Неба стоит устав -
Всё в мире Им Одним
Движется, дышит.
И только кровь Христа -
Крепче нам нет щита.
Красною нитью той путь верный вышит.
15 Не даётся она за золото и не приобретается она за вес серебра;
16 не оценивается она золотом Офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром;
17 не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь её на сосуды из чистого золота.
18 А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов.
19 Не равняется с нею топаз Ефиопский; чистым золотом не оценивается она.
Иов 28 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/18/28/#7
Ис 59:1
Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать.
Ис 64:8
Но ныне, Господи, Ты — Отец наш; мы — глина, а Ты — образователь наш, и все мы — дело руки Твоей.
15 И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут;
16 а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде.
Исаия 5 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/23/5/#18
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Это версия со словами христианской песни «У ног Христа», с наложенным текстом и звуками природы (шумом волн и пением птиц). Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова), 2022 г.
Аудиоверсию в формате mp3 скачать можно здесь (минусовка, без звуков природы, только гитара): https://cloud.mail.ru/public/GXta/6CTDJVarF
Аудиоверсию песни с голосом в формате mp3 (микс) можете скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/EmyS/a9ab6MuiE
Инструментальная видеоверсия этой песни (с наложенным текстом и звуками природы): https://www.brighteon.com/eabfb447-9d57-4454-9aba-f80f95305432
Текст песни с аккордами можете скачать здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/qFCh/NuY9pfLTm
odt https://cloud.mail.ru/public/NTKM/jbBXaMxNa
pdf https://cloud.mail.ru/public/BYCG/LZZupPf32
Если понравится, можете делиться и петь. Никакой копирайт, естественно, не накладываю :), только прошу не пытаться на этих песнях или музыке делать деньги. Они должны звучать для прославления Иисуса Христа, от Которого всё, и для духовной поддержки Его тела на земле - то есть церкви. Поэтому и делюсь музыкой, которую Господь кладёт мне на сердце.
Все мои песни можете смотреть в плейлисте: https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1
Текст песни с аккордами
1 С G
У ног Христа.
Am
Сложу все заботы
F
И латы для битвы.
C G
У ног Христа
Am
Пусть сложатся ноты
F
В песнь тихой молитвы.
C
Только любовь Христа
G
В мире одна чиста.
Am F
Золото и топаз с ней не сравнится.
C
Только к ногам Христа
G
Только к Его устам -
Am F
Только к Нему стремлюсь я, словно птица.
2
У ног Христа
Кончаются ссоры
И лечатся раны.
У ног Христа
Смиряются взоры
И мирятся страны.
Я перед Ним склонюсь,
Я Ему молюсь.
Знает меня как есмь, я не скрываюсь.
Силы прошу мне дать,
Чтобы идти и ждать,
Я для Него живу и пробуждаюсь.
3
У ног Христа
Я жизнь начинаю
Вновь с чистой страницы.
У ног Христа
Я вспоминаю
Боль Божьей десницы.
Только у ног Христа
Тот, кто в пути устал
Свежий поток найдёт в знойной пустыне.
Тот, кто в Христа врастал,
Точно алмаз-кристалл,
Будет сверкать во тьме и не остынет.
4
У ног Христа
Склоняется гордость
И рушатся стены.
У ног Христа,
Как воск, тает твёрдость,
Уходят измены.
Пусть лишь Его звезда
В сердце горит всегда.
Только Его родник не иссякает.
Буду Ему я петь,
Сердцем к Нему лететь.
«Бог наш Один велик» - песнь не смолкает.
5
У ног Христа
Мы шепчем желанья
Всевышнему в ухо.
У ног Христа
Нет миль расстояний
Для близких по духу.
Словом живым Христа,
Неба стоит устав -
Всё в мире Им Одним
Движется, дышит.
И только кровь Христа -
Крепче нам нет щита.
Красною нитью той путь верный вышит.
15 Не даётся она за золото и не приобретается она за вес серебра;
16 не оценивается она золотом Офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром;
17 не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь её на сосуды из чистого золота.
18 А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов.
19 Не равняется с нею топаз Ефиопский; чистым золотом не оценивается она.
Иов 28 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/18/28/#7
Ис 59:1
Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать.
Ис 64:8
Но ныне, Господи, Ты — Отец наш; мы — глина, а Ты — образователь наш, и все мы — дело руки Твоей.
15 И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут;
16 а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде.
Исаия 5 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/23/5/#18
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.