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Mr. V (2α) - ΤΖΑΜΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΣΟΪΜΠΛΕ, ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ, DRONES ΚΑΜΙΚΑΖΙ, ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΤΣΙΠΡΑΣ_11_11_2017
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42 views • July 26, 2020
Η εναλλακτική ενημέρωση στα καλύτερα της !!
Παρασκήνιο, ιστορία, ειδήσεις που συνήθως δεν κοσμούν τα βοθροκάναλα και την πλειοψηφία των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής εξαπάτησης. Ενημέρωση για "ψαγμένους" και αχόρταγους για την αλήθεια όσο πικρή και στενάχωρη να είναι. Για όσους τελικά πιστεύουν και αποδέχονται πως :
«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»


Ερωτήσεις εκπομπής :

1) Ένα τζαμί (Βοτανικός), δύο τζαμιά (Μοσχάτο), πόσα έχουνε τελικά ; (01:10)

2) Υπήρξαν αντιδράσεις μόλις έγινε γνωστή η δολοφονία του Ιωάννη Μεταξά ; Ούτε από τον στενό του κύκλο ; Οι άγνωστοι - από την διδακτέα Ιστορία - Μανιαδάκης και Παξινός (08:25)

3) Γιατί βάλατε με εισαγωγικά το επώνυμο του "Ελευθερίου Βενιζέλου" ; Ο Έλληνας βιογράφος Παπαδάκης και ο Βρετανός ναύαρχος sir John Michael de Robeck (12:57)

4) Τι απέγινε με το ναύαρχο von Canaris (Κανάρης) ; Πως πορεύθηκε στην συνέχεια και ποιο ήταν το τέλος του ; (19:14)

5) Τι απέγινε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το γένος Γκέρινγκ ; Άνγκελα Μέρκελ = Άνγκελα Κάσνερ το γένος Κάσμιερτσακ ! (23:12)

6) Αληθεύει ότι το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής κάνει εράνους ; Και για ποιο λόγο ; (27:35)

7) Κατασκεύασε η τουρκία, όπως αναφέρουν τούρκικες εφημερίδες, drones καμικάζι ; (31:24)

8) Τι υποκρύπτει η επιμονή ξαφνικά των Καταλανών στην Ισπανία για απόσχιση από τον εθνικό κορμό ; Μήπως ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη τα όποια έχουν στο εσωτερικό τους αντίστοιχες μειονότητες ; (33:23)

9) Είναι γεγονός ότι καλέσαμε τον σουλτάνο ερντογάν, κάτι το οποίο φαίνεται εντελώς απίστευτο, να έρθει στην Ελλάδα ; Ποια η λογική να έρθει αυτή τη στιγμή ; (37:54)

10) Επίσκεψη τσίπρα στις ΗΠΑ (46:40)

11) Πόσα καινούργια μαχητικά αεροπλάνα (Sukhoi) θα μας έδινε η Ρωσία για το αντίστοιχο κόστος αναβάθμισης των Ελληνικών F-16 από τις ΗΠΑ ; (55:09)
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