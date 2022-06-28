적그리스도 채널이 아이들을 사탄의 세계로 인도하기위한 최면암시적 교육용영상! NWO세력의 기만- 혹은 정말 666의 하나님과 비기고자하는 도전인가- [CRAMV(T.S.)-5]

[재게시 2022. 6. 28]게시일: 2016. 8. 20.









[*2016.1.28 업로드추가, 3번째 채널 재업]





*Making Note: http://travelfacebook.tistory.com/3830





*이들은 스스로 2017년 강림할 적그리스도라 주장하는 남자를 주축으로, 100여개 이상의 NWO관련 영상을 전문적으로 제작한 실제하는 채널집단입니다.

= 적그리스도 페이스북: https://www.facebook.com/SvmQvodSvm/?...

제 1증인채널- https://www.youtube.com/user/LieKillers

제 2증인채널- https://www.youtube.com/user/1Christi...





*이들이 왜 이런 영상을 만들었는가, 현재 가설들을 정리해보면?

1. 이것이 적그리스도 세력의 니비르브와 적그리스도 강림을 설명하는 영상이라는 견해

2. 이것이 사실은 메시아의 재림과 연관있는데, 사탄이 이를 훼방하기 위해 스스로 적그리스도 강림으로 덮어씌운것처럼 해놓는것

(채널의 다른 영상들이 사악한것도 많아, 니비르브를 다룰 이 영상도 싸잡아 당연히 적그리스도겠지 생각하게 만드는 현혹하는 과정..)

3. 허구나 NWO 추진을 위해 어떤 세력집단이 대중을 종교적, 정신적으로 사로잡거나 기타등등의 목적

4. 외계위협을 조장하여, 세계를 하나로 묶어 그에 대항하는 세계단일정부를 위한 어젠다





*판별은 각자의 커뮤니티에서, 혹은 개인스스로 해보시길 바랍니다.

*그동안 적그리스도 관련 시청해주신분께 감사드리며, 3개월여 긴시간 달려온, 10여편에 가까운 적그리스도 채널 경고번역 영상작업은

국내에 충분히 경고할수 만큼 달성되었기에 마치도록 하며, 새로운 주제의 음모론영상을 차후 소개해보겠습니다.

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*[전체 적그리스도 채널 관련 음모론 영상편 리스트]*

1. 충격! 적그리스도(Antichrist)의 강력한 예표가 나타났다. 성경의 요한계시록 시대-일루미나티와 뉴월드오더의 광고번역소개 [CRAMV(T.S.)-1] ~

2. 적그리스도의 출현예고 육성및 성명서- 666군단 니비르브(Nibirv,니비루), 태양계전체를 파괴! 신약성경을 찢고 불태우는 여자 [CRAMV(T.S.)-2B, 요약] ~





3. (143분)2017년 사탄 강림선언,사실일까?적그리스도의 출현예고 육성및 성명서-666군단 니비르브(Nibirv,니비루),태양계전체를 파괴! 일루미나티 [CRAMV(T.S.)-2] ~





4. 그레이 스테이트(Gray State), 페마캠프와 기독교도 짐승의 표, 단두대 처형을 그린 영화, 감독일가족은 왜 암살당했는가? 양심&뮤비 [CRAMV(T.S.)-3,Pt.1] ~





5. NWO, 미국 페마캠프(FEMA Camp)와 계엄령 관련, [미] 대통령 명령 법조항들 공개 및, 짐승의 표 선전, 적그리스도채널영상번역 [CRAMV(T.S.)-3,Pt.2] ~





6(유튜브차단). 적그리스도 Lucifer 루시퍼 MV, Brown Eyed Girls(브라운아이드걸스, 브아걸): Dice play(주사위 놀이), Brave New World(신세계) [CRAMV-079(+TS3.5)] ~





7(유튜브차단). 적그리스도를 선언한 남자! 루시퍼(Lucifer) MV, Brown Eyed Girls(브아걸):주사위 놀이+신세계 Remake[CRAMV-079(+TS-3.5 Ver.B)] ~





8. 프랑스 파리테러와 피스(Peace)심벌의 또 다른 의미, NWO폭로영화 치어리 포인트(Cheery Point) 일루미나티찬가 이매진(Imagine)MV[CRAMV(T.S.)-4A] ~





9. 적그리스도(Antichrist) 채널이 밝히는 세계전부를 장악하고 있는 일루미나티(Illuminati)의 실체와 배후 가이드편, 한글번역영상 [CRAMV(T.S.)-4B] ~





10. 적그리스도 채널이 아이들을 사탄의 세계로 인도하기위해 만든 교육용영상! NWO세력의 기만? 혹은 정말 666의 하나님과 비기고자하는 도전인가?[CRAMV(T.S.)-5] ~