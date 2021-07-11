La Crise Absolue 1

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1. la présentation du colonel Sellin par le général Flynn : non seulement il a une longue et solide formation biomédicale, mais il a aussi un dossier militaire et une expérience du combat impressionnants.
2. l’objectif principal du colonel en ce qui concerne le contournement du virus communiste chinois : maintenir le monde piégé dans un bourbier de “traçabilité”, afin d’éviter de devoir rendre des comptes.
3. le virus a été créé dans un laboratoire sous la supervision de l’Armée populaire de libération chinoise !