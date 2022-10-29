Пирамида Гизы в Библии и краеугольный камень. Пророчество о памятнике из Ис 19:19. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

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Документ к видео:

pdf https://cloud.mail.ru/public/XRi5/pMhWHRP5p

doc https://cloud.mail.ru/public/79rb/oADFYxdwx

odt https://cloud.mail.ru/public/mZXb/uSTAC7z5D





Это перевод видео Лиланда Джонса от 23 апреля 2018 г.

Giza Pyramid in the Bible and the Head Cornerstone

https://www.youtube.com/watch?v=OGfWY026lks

(это видео в плейлисте о Египте https://www.youtube.com/watch?v=OGfWY026lks&list=PLXqaGD7sX9gYD-5Tyey2V8xIDAE6dRS1m&index=5)

1) Слово «Гиза» встречается в Писании, на иврите, и относится к столбу из 19-й главы Исаии, к «жертвеннику Господу», к «памятнику Господу» «посреди земли Египетской» (Ис 19:19)

Ис 19:19

В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской, и памятник Господу у пределов её.»





«Памятник» - [матцева] (4676. matstsebah)

Означает: нечто поставленное, стоящее, т. е. колонна или памятный камень; по аналогии это может быть идол, стоящий образ, cтатуя столб.

Но у этого слова есть дополнительное определение: ствол или пень дерева, и это отсылает к слову 1503. geza ([гиза] https://biblehub.com/hebrew/1503.htm), которое звучит так же, как название пирамиды Гизы. 1503. geza [гиза] означает: срубить как дерево; пень, ствол дерева; стебель или шток. И это слово 1503. geza используется в Ис 40:24 (где оно переведено как «ствол»).

Ис 40:24

Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унёс их, как солому.





2) Ис 40:23 Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли.





Ис 40:24 Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унёс их, как солому.





Лиланд объясняет, что князья и судьи из Исайи 40:23 относятся к «младенцу мужеского пола» из Откр 12:5 и Откр 12:13, а то, что «вихрь унёс их, как солому» (Ис 40:24), означает, что эта группа людей не помышляе о земном и слово «вихрь» указывает на пришествие Ииуса Христа на облаках (4Цар 2:1 «Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, 4Цар 2:11,

«в вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль от ног Его» Наум 1:3, «Вот, поднимается он подобно облакам, и колесницы его — как вихрь» Иер 4:13)





3) Можете посмотреть здесь на схеме где располагаются камни: capstone (верхний), keystone (замкОвый) и cornerstone (угловой) https://sharathroshpinnah.files.wordpress.com/2017/04/keystone-capstone-cornerstone-image.png





Сам термин краеугольный камень в архитектуре означает: «первый камень, который кладут в основание строения, принимает на себя основную тяжесть и определяет расположение здания». https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/649284





Но в данном видео Лиланда акцент сделан на верхнем камне, который венчает, завершает строение, поэтому, когда он говорит head stone, capstone или corner stone, я перевожу как «главный» или «верхний» (чтобы тоже сделать акцент на том, что этот камень как голова — сверху), но в некоторых случаях я использую слово «краеугольный» из Синодального перевода, чтобы сохранить стилистику библейского языка (хотя речь и идёт о верхнем камне).

Замковый камень как архитектурный термин в данном случае не подходит, так как он располагается внутри арочных сводов, а не наверху строения типа пирамиды.





См. также





Видео Лиланда Джонса о Египте в плейлисте на Vimeo https://vimeo.com/showcase/9209143

Вот почему египтяне не построили Великую пирамиду и Сфинкса

(Here's Why the Egyptians Did Not build the Great Pyramid & Sphinx) https://www.youtube.com/watch?v=XVeQ7_U6TQ8&list=PLXqaGD7sX9gYD-5Tyey2V8xIDAE6dRS1m&t=876s





Здесь https://youtu.be/XVeQ7_U6TQ8?list=PLXqaGD7sX9gYD-5Tyey2V8xIDAE6dRS1m&t=876 Лиланд объясняет, что обломки потопа, покрывшие нижние камни Сфинкса, защитили таким образом эту нижнюю кладку камней, в то время как верхняя часть Сфинкса значительно «пострадала» от разрушительного воздействия наводнения.