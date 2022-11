The UN New Ten Commandments - Mt. Sinai - Climate Justice Sacrilege - David Nino Rodriguez

I'm sharing this video from, 'David Nino Rodriguez' on Youtube. Below is a partial description from there.

We are supported by YOU our viewers please send all paypal donations to https://www.paypal.me/NinoChamp77?loc... and Please send all CASH APP donations to $DRigo77 Please send all VENMO to D-rod1977 with a message and we will READ your questions on AIR! Listen To My Podcast! https://app.studeo.fm/channels/93 ๐—”๐—ฏ๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐—ง๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐—ฉ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ผ: ๐—•๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ป ๐—ฌ๐—ผ๐˜‚๐—ง๐˜‚๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ณ๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„ ๐——๐—ฎ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ ๐—ผ๐—ป ๐—ฆ๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ! Instagram: https://www.instagram.com/davidninoro... Facebook: https://www.facebook.com/Davidninorod... Twitter: https://twitter.com/ninoboxer

๐—”๐—ฏ๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐——๐—ฎ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ ๐—ฅ๐—ผ๐—ฑ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐˜‚๐—ฒ๐˜‡: Never give up and always show up. That was the early life-lesson heavyweight boxer David โ€œNinoโ€ Rodriguez most attributes the success of his career to. Of his 36 professional bouts, he has an impressive record of 34 KOs with 24 of them being in the first round, a number that relieved Mike Tyson of his legendary first-round record.