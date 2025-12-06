ΤΡΑΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Η ομάδα μας υλοποίησε σέ συνεργασία μέ τήν φωτογραφική ομάδα ¨Greek Instagrammers¨ καί τήν εταιρεία KHAKI DEPOT, ένα εντυπωσιακό δρώμενο πού αφορά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τής σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, τήν εποποιία τού 1940. Πάνω από 150 άνθρωποι, αναβιωτές, ηθοποιοί, φωτογράφοι καί τεχνικοί συμμετείχαν μέ ενθουσιασμό σέ αυτή τήν προσπάθεια πού μέ συγκίνηση ξαναζωντάνεψαν τίς μοναδικές εκείνες στιγμές τού Εθνους μας.