BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΤΡΑΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
Kampfgruppe ¨Süden¨ - Hellenic Reenactment Group
Kampfgruppe ¨Süden¨ - Hellenic Reenactment Group
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • 2 days ago

Η ομάδα μας υλοποίησε σέ συνεργασία μέ τήν φωτογραφική ομάδα ¨Greek Instagrammers¨ καί τήν εταιρεία KHAKI DEPOT, ένα εντυπωσιακό δρώμενο πού αφορά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τής σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, τήν εποποιία τού 1940. Πάνω από 150 άνθρωποι, αναβιωτές, ηθοποιοί, φωτογράφοι καί τεχνικοί συμμετείχαν μέ ενθουσιασμό σέ αυτή τήν προσπάθεια πού μέ συγκίνηση ξαναζωντάνεψαν τίς μοναδικές εκείνες στιγμές τού Εθνους μας. 

Keywords
moviehistoryww2traingreece1940reenactment
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy