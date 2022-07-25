Le Nationalisme Français (Emissions N°1 à 7) Philippe Ploncard d'Assac sur Radio Courtoisie

Il s'agit de 7 interventions que Philippe Ploncard d'Assac a faites à l'antenne de Radio Courtoisie sur le thème du Nationalisme Français entre le 22 Mars 2000 et le 5 Décembre 2001. Il a tenu ces entretiens avec Serge de Beketch à l'occasion de la sortie de son livre Le Nationalisme Français (2000). Il ne développe pas le "nationalisme" en général mais esquisse ce qui fait la spécificité française : l'origine mystique de la France et sa vocation de "Fille aînée de l'Eglise".

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