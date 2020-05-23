Dolores J. Cahill dénonce le recours aux masques faciaux

Exactement comme le Dr Russell Blaylock, la professeure Dolores Cahill, PhD, dénonce publiquement l'usage des masques faciaux, dans le contexte actuel de pandémie sanitaire, sur fond de COVID-19.Elle dénonce aussi la distanciation sociale et son message résonne partout dans le monde, via des voix indépendantes.Voici un aperçu de mes notes prises pour alimenter ce "live", initialement publié dans Facebook:Les Québécois et plus de 4 milliards d'humains sont la cible de mesures sans cesse plus liberticides et il faut prendre position, en cohérence avec notre coeur au lieu de suivre bêtement un scénario pensé pour maintenir le plus de gens possible dans la peur... le plus longtemps possible.Apprenez des trucs simples pour reprendre votre pouvoir et vous retrouver, dans votre coeur, votre énergie et surtout, faites-le en pleine conscience.= = = =. - - - - - - - - - - - - - = = = =Pour ceux qui veulent me faire un don, c'est par ici:N'oubliez pas d'aimer ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager, dans tous vos réseaux... il faut que le message fasse le tour du monde.= = = =. - - - - - - - - - - - - - = = = =L'original de ce "live" a ét. publié ici, dans Facebook: