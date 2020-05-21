© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Entretien sur France 24 avec Andry Rajoalina, président de Madagascar | Covid-Organics
Follow
0
Download MP3
Share
Report
27 views • May 21, 2020
Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI, le président malgache Andry Rajoelina revient sur le controversé Covid-Organics, un remède issu de la pharmacopée traditionnelle de Madagascar, présenté comme efficace contre le coronavirus.
Bien que n’ayant pas encore obtenu d’autorisation de mise sur le marché et malgré les mises en garde de l’OMS, le traitement est distribué dans plusieurs pays d’Afrique. Selon le chef D’État, le traitement a fait ses preuves à Madagascar, et si un pays européen l’avait découvert, il n’y aurait pas "autant de doutes".
Par ailleurs, le président malgache ne s'est pas privé de rappeler au journaliste de la bienpensance, l'énorme scandale du Médiator, largement autorisé à l’époque, et qui causa la mort de milliers de personnes.
Mon blogue :
http://www.margueriterothe.com
Bien que n’ayant pas encore obtenu d’autorisation de mise sur le marché et malgré les mises en garde de l’OMS, le traitement est distribué dans plusieurs pays d’Afrique. Selon le chef D’État, le traitement a fait ses preuves à Madagascar, et si un pays européen l’avait découvert, il n’y aurait pas "autant de doutes".
Par ailleurs, le président malgache ne s'est pas privé de rappeler au journaliste de la bienpensance, l'énorme scandale du Médiator, largement autorisé à l’époque, et qui causa la mort de milliers de personnes.
Mon blogue :
http://www.margueriterothe.com
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.