И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. О КОМ РЕЧЬ ?!

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2449 views • May 28, 2021



https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg/videos

Стивен Бен Нун ( Христианин еврей) рассказывает по Писанию , про голову змея , которая исцелела . Узнайте кто это . О том как Левиты смешались с семенем змея и они тогда возглавили войну со Христом 2000 лет назад и сейчас они будут вести и ведут войну против христиан .........

Их сайт

Конспект краткий по проповеди Стивена - для тех кто не понял

фарисеи в Вавилоне смешались с другиим народами ,а до этого еще с нефилимами ,а после Вавилона вернулись в Израиль а потом были рассеяны на север.....

он обосновывает это свитками мертовго моря

Ездра 9:1 народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,



2 потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою.

священники и левиты не отделились-смешалось семя святое, рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою-главнейших=рош

Откровение 20:6 они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет = НЕ ТЫСЯЧУ А ТЫСЯЧИ ЛЕТ!

находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской = ЭТО СКАЗАНО АВРААМУ ОБ ИЗРАИЛЕ

ТО ЕСТЬ ЕВРЕЙСКО НЕФИЛИМСКИЕ ПОТОМКИ ЧТО БУДУТ ЧЕРЕЗ 1000 ЛЕТ ВЫЙДУТ ВОЙНОЙ ПРОТИВ СВЯТЫХ

в соответствии с книгой Откровения что описывает эту войну они идут войной против СВЯТЫХ!

вот война Гога и МАгога!

война против святых а не против Израиля!

они окружили стан святых

Исайя 27 В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея

и там же = убьет чудовище морское

поразит Господь МЕЧЕМ Своим Левифана

то етсь князь Главы орудовал мечем

и мечем будет поражен змея и тп

кто мечем убивает от меча и погибнет

ГОГ ВЫСТУПААЕТ ПРОТИВ СВЯТЫХ!!!!

ПРОТИВ ХРИСТИАН!

Кто приготовил гильотины? = как подобие меча - хабад- фарисеи-потомки левито нефилимов

Бог крючком выудит их - и возвратит в Изаирль где поразит мечем!!!!

вот потому Дамаск стает развалиной

потому что там христиане были

идет война гога против христиан

Христиане убиваются не только в Израиле но и в дамаске

Гог, князь Роша = Гог князь главы - князь сатаны

И Иисус им говорил что они поколения и семя гадюки змея... Наш телеграмм канал - узнавайте больше https://t.me/joinchat/UzD0ohx33IvzynjjСтивен Бен Нун ( Христианин еврей) рассказывает по Писанию , про голову змея , которая исцелела . Узнайте кто это . О том как Левиты смешались с семенем змея и они тогда возглавили войну со Христом 2000 лет назад и сейчас они будут вести и ведут войну против христиан .........Их сайт https://israelinewslive.org Конспект краткий по проповеди Стивена - для тех кто не понялфарисеи в Вавилоне смешались с другиим народами ,а до этого еще с нефилимами ,а после Вавилона вернулись в Израиль а потом были рассеяны на север.....он обосновывает это свитками мертовго моряЕздра 9:1 народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,2 потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою.священники и левиты не отделились-смешалось семя святое, рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою-главнейших=рошОткровение 20:6 они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет = НЕ ТЫСЯЧУ А ТЫСЯЧИ ЛЕТ!находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской = ЭТО СКАЗАНО АВРААМУ ОБ ИЗРАИЛЕТО ЕСТЬ ЕВРЕЙСКО НЕФИЛИМСКИЕ ПОТОМКИ ЧТО БУДУТ ЧЕРЕЗ 1000 ЛЕТ ВЫЙДУТ ВОЙНОЙ ПРОТИВ СВЯТЫХв соответствии с книгой Откровения что описывает эту войну они идут войной против СВЯТЫХ!вот война Гога и МАгога!война против святых а не против Израиля!они окружили стан святыхИсайя 27 В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змеяи там же = убьет чудовище морскоепоразит Господь МЕЧЕМ Своим Левифанато етсь князь Главы орудовал мечеми мечем будет поражен змея и тпкто мечем убивает от меча и погибнетГОГ ВЫСТУПААЕТ ПРОТИВ СВЯТЫХ!!!!ПРОТИВ ХРИСТИАН!Кто приготовил гильотины? = как подобие меча - хабад- фарисеи-потомки левито нефилимовБог крючком выудит их - и возвратит в Изаирль где поразит мечем!!!!вот потому Дамаск стает развалинойпотому что там христиане былиидет война гога против христианХристиане убиваются не только в Израиле но и в дамаскеГог, князь Роша = Гог князь главы - князь сатаныИ Иисус им говорил что они поколения и семя гадюки змея... Keywords dnanephilimthe serpent

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