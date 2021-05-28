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И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. О КОМ РЕЧЬ ?!
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2449 views • May 28, 2021
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Стивен Бен Нун ( Христианин еврей) рассказывает по Писанию , про голову змея , которая исцелела . Узнайте кто это . О том как Левиты смешались с семенем змея и они тогда возглавили войну со Христом 2000 лет назад и сейчас они будут вести и ведут войну против христиан .........
Их сайт https://israelinewslive.org
Конспект краткий по проповеди Стивена - для тех кто не понял
фарисеи в Вавилоне смешались с другиим народами ,а до этого еще с нефилимами ,а после Вавилона вернулись в Израиль а потом были рассеяны на север.....
он обосновывает это свитками мертовго моря
Ездра 9:1 народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,
2 потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою.
священники и левиты не отделились-смешалось семя святое, рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою-главнейших=рош
Откровение 20:6 они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет = НЕ ТЫСЯЧУ А ТЫСЯЧИ ЛЕТ!
находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской = ЭТО СКАЗАНО АВРААМУ ОБ ИЗРАИЛЕ
ТО ЕСТЬ ЕВРЕЙСКО НЕФИЛИМСКИЕ ПОТОМКИ ЧТО БУДУТ ЧЕРЕЗ 1000 ЛЕТ ВЫЙДУТ ВОЙНОЙ ПРОТИВ СВЯТЫХ
в соответствии с книгой Откровения что описывает эту войну они идут войной против СВЯТЫХ!
вот война Гога и МАгога!
война против святых а не против Израиля!
они окружили стан святых
Исайя 27 В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея
и там же = убьет чудовище морское
поразит Господь МЕЧЕМ Своим Левифана
то етсь князь Главы орудовал мечем
и мечем будет поражен змея и тп
кто мечем убивает от меча и погибнет
ГОГ ВЫСТУПААЕТ ПРОТИВ СВЯТЫХ!!!!
ПРОТИВ ХРИСТИАН!
Кто приготовил гильотины? = как подобие меча - хабад- фарисеи-потомки левито нефилимов
Бог крючком выудит их - и возвратит в Изаирль где поразит мечем!!!!
вот потому Дамаск стает развалиной
потому что там христиане были
идет война гога против христиан
Христиане убиваются не только в Израиле но и в дамаске
Гог, князь Роша = Гог князь главы - князь сатаны
И Иисус им говорил что они поколения и семя гадюки змея...
https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg/videos
Стивен Бен Нун ( Христианин еврей) рассказывает по Писанию , про голову змея , которая исцелела . Узнайте кто это . О том как Левиты смешались с семенем змея и они тогда возглавили войну со Христом 2000 лет назад и сейчас они будут вести и ведут войну против христиан .........
Их сайт https://israelinewslive.org
Конспект краткий по проповеди Стивена - для тех кто не понял
фарисеи в Вавилоне смешались с другиим народами ,а до этого еще с нефилимами ,а после Вавилона вернулись в Израиль а потом были рассеяны на север.....
он обосновывает это свитками мертовго моря
Ездра 9:1 народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,
2 потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою.
священники и левиты не отделились-смешалось семя святое, рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою-главнейших=рош
Откровение 20:6 они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет = НЕ ТЫСЯЧУ А ТЫСЯЧИ ЛЕТ!
находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской = ЭТО СКАЗАНО АВРААМУ ОБ ИЗРАИЛЕ
ТО ЕСТЬ ЕВРЕЙСКО НЕФИЛИМСКИЕ ПОТОМКИ ЧТО БУДУТ ЧЕРЕЗ 1000 ЛЕТ ВЫЙДУТ ВОЙНОЙ ПРОТИВ СВЯТЫХ
в соответствии с книгой Откровения что описывает эту войну они идут войной против СВЯТЫХ!
вот война Гога и МАгога!
война против святых а не против Израиля!
они окружили стан святых
Исайя 27 В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея
и там же = убьет чудовище морское
поразит Господь МЕЧЕМ Своим Левифана
то етсь князь Главы орудовал мечем
и мечем будет поражен змея и тп
кто мечем убивает от меча и погибнет
ГОГ ВЫСТУПААЕТ ПРОТИВ СВЯТЫХ!!!!
ПРОТИВ ХРИСТИАН!
Кто приготовил гильотины? = как подобие меча - хабад- фарисеи-потомки левито нефилимов
Бог крючком выудит их - и возвратит в Изаирль где поразит мечем!!!!
вот потому Дамаск стает развалиной
потому что там христиане были
идет война гога против христиан
Христиане убиваются не только в Израиле но и в дамаске
Гог, князь Роша = Гог князь главы - князь сатаны
И Иисус им говорил что они поколения и семя гадюки змея...
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