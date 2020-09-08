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On enfonce le clou ! - Silvano Trotta
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35 views • September 08, 2020
8 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=E0USPLK42ZQ
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Émission qui va vous démontrer les incohérences.....
Sources :
https://plus.lesoir.be/323368/article/2020-09-07/carte-blanche-les-enseignants-masques-ne-tiendront-pas
https://www.stop-au-plan-macron.fr/signature
https://bgr.com/2020/09/03/coronavirus-spread-africa-outbreak-immunity-common-cold/
https://www.unicef.fr/dossier/coronavirus
https://nypost.com/2020/09/02/numbers-show-lockdowns-didnt-help-contain-covid-19-opening-up-didnt-boost-it/
https://www.lci.fr/population/covid-19-qui-sont-les-francais-opposes-au-port-du-masque-l-etude-de-la-fondation-jean-jaures-2163866.html
https://www.youtube.com/watch?v=dt7V5lnJ--c
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Émission qui va vous démontrer les incohérences.....
Sources :
https://plus.lesoir.be/323368/article/2020-09-07/carte-blanche-les-enseignants-masques-ne-tiendront-pas
https://www.stop-au-plan-macron.fr/signature
https://bgr.com/2020/09/03/coronavirus-spread-africa-outbreak-immunity-common-cold/
https://www.unicef.fr/dossier/coronavirus
https://nypost.com/2020/09/02/numbers-show-lockdowns-didnt-help-contain-covid-19-opening-up-didnt-boost-it/
https://www.lci.fr/population/covid-19-qui-sont-les-francais-opposes-au-port-du-masque-l-etude-de-la-fondation-jean-jaures-2163866.html
https://www.youtube.com/watch?v=dt7V5lnJ--c
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