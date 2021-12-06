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Pr Perronne : « Ça dérange de dire la vérité, car cela contrarie des intérêts financiers colossaux »
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30 views • December 06, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=X9hSF4vWQ_s
Taxé de « champion des antivax et des complotistes », voire de « professeur à la dérive » par les principaux médias français, le Professeur Christian Perronne est une énigme et un paradoxe à lui tout seul.
Auteur de deux best-sellers sur les erreurs commises par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire, l’infectiologue est désormais persona non grata dans les médias. Alors qui est-il réellement ? Faut-il écouter ou craindre ses positions ? Sputnik a voulu en savoir plus. Entretien.
S’agissant d’un sujet en lien avec le Covid-19, Sputnik rappelle que l’OMS a mis à la disposition des internautes une rubrique Questions-Réponses dispensant des informations en lien avec la pandémie : évolution du virus, port du masque, sécurité des vaccins : https://www.who.int/fr/emergencies/di...
Taxé de « champion des antivax et des complotistes », voire de « professeur à la dérive » par les principaux médias français, le Professeur Christian Perronne est une énigme et un paradoxe à lui tout seul.
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