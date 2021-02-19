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19.02.2021. Паспорта вакцины «потребуются для покупок еды, путешествий вне дома, встреч с близкими» (Выпуск № 190 часть I (2)).
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5714 views • February 18, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Профессор Поль Эру о 5G: магнитные поля вызывают рак. https://www.youtube.com/watch?v=NgSVwwTnVmw&;t=88s.
02:01 ВСЕ ЧТО ИМ НУЖНО - ЭТО ВАША ДУША. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАТНОГО ИНЖЕНЕРИНГ. https://www.brighteon.com/fa121375-a079-4d74-a482-75af5174d289.
05:37 Есть ли Грех в Принятии Номера или Биометрического Паспорта, и Если Есть, то в чем Он Выражается? ч2. https://www.youtube.com/watch?v=UKTPeuCmvwY.
17:25 Письмо слушателя. Серафим Саровский о русской душе и посте.
20:45 Пророчество святителя Николая Велимировича. Будущее Индии и роль в этом Сербии…. https://www.youtube.com/watch?v=MPTf4VybpVM&;feature=youtu.be .
28:29 Смотрите "6 НАСТАВЛЕНИЯ СВ.ПРЕП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО. О ПОСТЕ.". https://youtu.be/pGL0aWdNLiI.
37:57 К нам идет война. Россию будут рвать на части. https://www.youtube.com/watch?v=H-4Dj46aPco.
53:15 Кто платит Навального. https://www.youtube.com/watch?v=SzXBeNVzFPw&;feature=youtu.be.
58:25 Как форматируют русских при помощи языка. https://www.youtube.com/watch?v=WNrLfRp818U&;feature=youtu.be.
01:07:52 Почему пропали нищие с паперти храмов России? Лопатин Евгений. https://www.youtube.com/watch?v=fn9kbCr9ovs.
01:15:12 протоиерей Олег Стеняев. Вопрос о Никоновской реформе и старообрядцах (Единоверие). https://www.youtube.com/watch?v=IC08XVolmMI&;feature=youtu.be.
01:20:48 Константин Шестаков: идёт силовая модернизация Церкви. Что можно противопоставить? https://www.youtube.com/watch?v=-FNz9ejmEOc&;feature=youtu.be.
Сегодня мы напомним о тлетворном влиянии вышек 5-G на души и организм человека, как при помощи данных вышек можно управлять сознанием человека и превратить его в биоробота. Узнаем, если есть грех в принятии номера и биометрического паспорта и как он выражается. Послушаем наставления Серафима Саровского о посте. Также узнаем к чему готовят Россию, что ее собираются рвать на части. Увидим, что в храмах не только лужицы протирают спиртом, но даже уже убирают нищих. Также напомним, что в храмы можно и нужно ходить, не взирая на нынешнюю ситуацию, и Бог не покидает детей своих.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Профессор Поль Эру о 5G: магнитные поля вызывают рак. https://www.youtube.com/watch?v=NgSVwwTnVmw&;t=88s.
02:01 ВСЕ ЧТО ИМ НУЖНО - ЭТО ВАША ДУША. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАТНОГО ИНЖЕНЕРИНГ. https://www.brighteon.com/fa121375-a079-4d74-a482-75af5174d289.
05:37 Есть ли Грех в Принятии Номера или Биометрического Паспорта, и Если Есть, то в чем Он Выражается? ч2. https://www.youtube.com/watch?v=UKTPeuCmvwY.
17:25 Письмо слушателя. Серафим Саровский о русской душе и посте.
20:45 Пророчество святителя Николая Велимировича. Будущее Индии и роль в этом Сербии…. https://www.youtube.com/watch?v=MPTf4VybpVM&;feature=youtu.be .
28:29 Смотрите "6 НАСТАВЛЕНИЯ СВ.ПРЕП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО. О ПОСТЕ.". https://youtu.be/pGL0aWdNLiI.
37:57 К нам идет война. Россию будут рвать на части. https://www.youtube.com/watch?v=H-4Dj46aPco.
53:15 Кто платит Навального. https://www.youtube.com/watch?v=SzXBeNVzFPw&;feature=youtu.be.
58:25 Как форматируют русских при помощи языка. https://www.youtube.com/watch?v=WNrLfRp818U&;feature=youtu.be.
01:07:52 Почему пропали нищие с паперти храмов России? Лопатин Евгений. https://www.youtube.com/watch?v=fn9kbCr9ovs.
01:15:12 протоиерей Олег Стеняев. Вопрос о Никоновской реформе и старообрядцах (Единоверие). https://www.youtube.com/watch?v=IC08XVolmMI&;feature=youtu.be.
01:20:48 Константин Шестаков: идёт силовая модернизация Церкви. Что можно противопоставить? https://www.youtube.com/watch?v=-FNz9ejmEOc&;feature=youtu.be.
Сегодня мы напомним о тлетворном влиянии вышек 5-G на души и организм человека, как при помощи данных вышек можно управлять сознанием человека и превратить его в биоробота. Узнаем, если есть грех в принятии номера и биометрического паспорта и как он выражается. Послушаем наставления Серафима Саровского о посте. Также узнаем к чему готовят Россию, что ее собираются рвать на части. Увидим, что в храмах не только лужицы протирают спиртом, но даже уже убирают нищих. Также напомним, что в храмы можно и нужно ходить, не взирая на нынешнюю ситуацию, и Бог не покидает детей своих.
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