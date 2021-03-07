Τό χάραγμα τοῦ Θηρίου καί ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός. Ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ Θηρίου. Χωρία ἐξ ἄλλων βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς περί Ἀντιχρίστου. Ὀνόματα αὐτοῦ. Ἡ φυσιογνωμία του.

Ομιλία 56η πατρός Αθανασίου ΜυτιλυναίουΕκφωνήθηκε 14/11/1982Ευρισκόμεθα εις το 13ον κεφάλαιο. του βιβλίου της Αποκαλύψεως στον στίχο 16“ καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν”.Εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής,ο οποίος πάντα συνηθίζει να δείχνει αυτήν την κατάταξη θα λέγαμε των ανθρώπων, όταν λέγει μικροί μεγάλοι, πλούσιοι, φτωχοί, δούλοι, ελεύθεροι, για να εκφράσει ότι εκείνα που ενεργεί ο ψευδοπροφήτης για λογαριασμό του αντιχρίστου είναι για όλους τους ανθρώπους. Οτι δεν θα είναι μόνο οι πλούσιοι οι οποίοι θα υποστούν την κακίαν ή τις επίδράσεις του αντιχρίστου. Ή μόνον οι πτωχοί, ή μόνον οι ελεύθεροι, ή οι δούλοι κλπ, ή μόνον οι μεγάλοι και όχι κι οι μικροί. Αλλά την σφραγγίδα του ο αντίχριστος, τη ενεργεία πάντοτε του ψευδοπροφήτου, θα την εναποθέσει εις πάντας τους ανθρώπους, αδιαφόρως φύλου, ηλικίας και κοινωνικής τάξεως. Αλλά εις αυτόν τον ένα άμεσον εξαναγκασμόν που λέγαμε την περασμένη φορά, διά να απονεμηθεί τιμή εις το θηρίο το πρώτο, τον αντίχριστον διά να προσκυνηθεί η εικόνα του, με την απειλή του θανάτου, έρχεται και ένας έμμεσος τρόπος εκβιασμού, που είναι οικονομικής φύσεως και του φυσικά και αυτός εκλείει την απειλή του θανάτου.13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.[...]Αν διαβάσετε το τελευταίο πρωτόκολλο των σοφών της Σιών, το τελευταίο, πώς ζητούν και θέλουν να διαμορφωθεί ο μέλλον βασιλεύς,απόγονος του Δαυίδ όπως λέγουν, ο αστήρ του Δαυίδ που θα βασιλεύσει στους Εβραίους και θα γίνει κοσμοκράτωρ,αγαπητοί μου θα βρείτε χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως μας τα λέγουν οι Πατέρες για τον μέλλοντα αντίχριστο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τρομάξετε αν ακούσετε για τον αντίχριστο, πόσο θαυμάσιος άνθρωπος θα είναι, στην αρχή. Στην αρχή! Έτσι,τι το περίεργο αν ζητούν να βάλουν αυτούς τους δυό αριθμούς, τον αριθμό 666 και τον αριθμό τον ατομικό.[....]Εάν όμως αγαπητοί μου τεθεί μία απορία, τότε, αφού δεν αποκαλύπτεται το όνομα, δεν αποκρυπτογραφείται ο αριθμός, τότε γιατί να τεθεί; Για ποιο λόγο να τεθεί; Έτσι απλώς ετέθη; Μήπως ο προφήτης παίζει; Ο προφήτης δεν παίζει. Ο προφήτης γράφει σοβαρά και κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τότε τι έννοια έχει αυτό; Απλούστατα,όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου τότε οι άνθρωποι θα αισθανθούν ότι επαληθεύεται η προφητεία. Ο Χριστός έλεγε για πράγματα που θα συνέβαιναν σε λίγες ώρες ή σε μια μέρα ή σε δυο τρεις μέρες. Σας τα είπα λέγει αυτά όταν θα γίνουν για να πιστέψετε.[....]Κατ'αρχάς πρέπει να σας πω ότι το οξυ μάτι των Πατέρων της Εκκλησίας μας διακρίνει εκείνα που εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε με τόσην ευκολίαν στην Αγία Γραφή. Γι αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγούς τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, που είναι οι 'Αγιοι της Εκκλησίας μας. Τα ονόματα που του αποδίδουν τόσο η Αγία Γραφή όσο καί οι Πατέρες της Εκκλησίας μας( μερικά, γιατί είναι περισσότερα απ' αυτά που θα σας πω), είναι τα εξής:Ολόκληρο το κείμενο θα το βρείτε εδώ :Πηγή :