Ой як же було iзпрежди вiка. Виктория ПреобРАженская. Стародавняя колядка правобережной Киевщины. Виктория ПреобРАженская

Виктория ПреобРАженская. «Ой як же було iзпрежди вiка». Стародавняя колядка правобережной Киевщины.

Изполнение и Музыка Виктории ПреобРАженской. 2024.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/nUbs5hpKpME

Ой як же було iзпрежди вiка.

Ой дай Бо.

Ой як не було Неба i Землi.

Ой дай Бо.

А тiльки було синєє море.

Ой дай Бо.

На тому морi горiли огнi.

Ой дай Бо.

Коло тих огнiв сидiли святi.

Ой дай Бо.

Радять радоньку кого в море послать.

Ой дай Бо.

Ой пойди, Петро, по море на дно.

Ой дай Бо.

Та достань, Петро, жовтого пiску.

Ой дай Бо.

Та посiємо по всьому свiту.

Ой дай Бо.

Щоб уродило Небо i Земля.

Ой дай Бо.

Небо зорями, Земля квiтами.

Ой дай Бо.



Подробнее: https://usmalos.com/novosti/2024/07/15/oj-yak-zhe-bulo-iz-prezhdi-vika-viktoriya-preobrazhenskaya-video/

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos