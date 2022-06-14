ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΣΕΤΕ

"Τα ολοκληρωτικά κινήματα που προέκυψαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι βασικά θρησκευτικά κινήματα. Στόχος τους δεν είναι μόνο να αλλάξουν τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, αλλά και να αναδιαμορφώσουν τη φύση του ανθρώπου και της κοινωνίας".





Waldemar Gurian, Το ολοκληρωτικό κράτος





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