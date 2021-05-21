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ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΙΟΥΔΑΣ
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1687 views • May 21, 2021
Με το γκάζι σανιδωμένο και το οπλοστάσιο πιο ενεργοποιημένο από ποτέ το αφεντικό παίρνει ανα χείρας κάθε είδους μεθόδους ούτως ώστε να επιτύχει το σχέδιο που θα καλύψει σαν οδοστρωτήρας την ανθρωπότητα όλη. Είναι ενδιαφέρον πως το έγκλημα πολλές φορές στην αρχή παρουσιάζεται με το μανδύα της προσφοράς μιας και πολλοί άνθρωποι εκ των πραγμάτων είναι ασυνήθιστοι να λένε όχι, ειδικά αν ο πομπός είναι ισχυρός. Όμως η Μαφία δεν αρέσκεται να προειδοποιεί πολλές φορές ούτε να ξοδεύει χρονοδιαγράμματα.
Γι’ αυτό και ήδη ενημερώνει με κάθε μέσο πως θα δυσκολέψει πολύ τη ζωή όσων απαρνηθούν τα αργύρια της ελευθερίας. Τα πάντα όμως το κάνει επειδή έχει τους αριθμούς τους οποίους ευελπιστεί μ’αυτά και μ’αυτά να υπερκαλύψει ως το τέλος της διορίας του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα μάλιστα που βλέπουμε ένα σωρό μπολιασμένους να τους κολλάνε μαγνήτες στο μπράτσο και μαθαίνουμε πως ο Ίλον, ξέρεις αυτός ο ιδιοφυής εντρεπρενουρ που φτιάχνει συσκευές κινούμενες με τσιπάκια στον εγκέφαλο μας, ο Μασκ, μας έκανε την τιμή να είναι η Ελλάδα μια από τις λίγες χώρες που θα έχει ταχύτατο 5G από δορυφόρους για να έχει γρήγορη κάλυψη σε περιοχές που αλλιως δεν θα είχαν καθόλου…
Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε αφθονία σε ιεροσυλίες όπου μαθαίνουμε πως τελικά αυτό που σώζει και νικά το φόβο, είναι τι άλλο, το νοσηρό αυτό σκεύασμα ενώ το Βατικανό δείχνει σαν από σύμπτωση ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς το προσωπειο του Ιούδα. Αλλά τα αργύρια είτε αυτούσια είτε της προσωπικής εξύψωσης ήταν πάντα αυτά που έταζε στον άνθρωπο για να αυξάνει τον κλοιο της ανελευθερίας στη ζωή και τη νόηση του, η μόνη διαφορά είναι πως αυτά τώρα είναι τα τελευταία.
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Bethany explains to Stephen and Celeste about the operation | Years And Years Episode 5
https://youtu.be/2GWeX5Ytk44
Be vaccinated και σε περιμενουν ολα τα ωραια… https://www.facebook.com/100000005446854/videos/4409933012350170/
EMAK: Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε όλους – Eκτός υπηρεσίας οι αρνητές https://lamianow.gr/emak-ypochreotikos-o-emvoliasmos-se-oloys-ektos-ypiresias-oi-arnites/
Εγκύκλιος περί εμβολιασμού του Ιερού Κλήρου ! https://tasthyras.wordpress.com/2021/05/19/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
ΟΤΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ E-ΜΒΟ ΛΙΑ MOΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ EM ΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ....UHUTV https://youtu.be/vxRJrIYjj1I
Ένα μήνυμα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας που αξίζει να ακούσουμε: https://www.facebook.com/watch/?v=486422542564078
Η καλύτερη εκδοχή αυτής της διαφήμισης! Μα πως εμφανίζονται από πίσω έτσι; https://fb.watch/5CL9mcG-YC/
Κορωνοϊός - Ρίο: Έφυγε από τη ζωή 35χρονη - Νοσηλευόταν επί 3,5 μήνες https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1125148/koronoios-rio-efuge-apo-ti-zoi-35hroni-nosileuotan-epi-35-mines/
Δύο γάντια μιας χρήσης δεμένα και γεμάτα με ζεστό νερό και αποτελεί μια… πρόχειρη προσομοίωση της ανθρώπινης επαφής, του χεριού https://www.instagram.com/p/CNjvBE7FMlm/?igshid=10tdd425gjxnk
Covid-19_ Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προσφέρει τηγανητές πατάτες σ' όσους εμβολιαστούν https://youtu.be/kdYSWhzs0L8
ΔΕΛΤΙΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: Ε.Ε. - ΗΠΑ - ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 08/05/2021
https://www.zougla.gr/apopseis/article/deltio-8anaton-ke-parenergion-ee---ipa---episima-stixia---08052021
COVID-19: World's first clinical trial on coronavirus booster vaccines launched in UK
https://news.sky.com/story/worlds-first-clinical-trial-on-covid-booster-vaccines-launched-in-uk-12311108
Nasal Vaccines for COVID-19? https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/92527
Brazil suspends use of AstraZeneca vaccine in pregnant women nationally after death
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/brazil-health-agency-calls-halt-astrazeneca-vaccine-pregnant-women-2021-05-11/
Δεν θα κουραστω να ρωτάω!!! Στους πόσους θα ενδιαφερθεί κάποιος να το σταματήσει?
https://fb.watch/5CM7WLgSmy/
Συλλογή υπογραφών Για υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις https://www.diktyoellinismou.gr/ypografes-iatrikes-praxeis/
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - Μια Αληθινή Ιστορία https://youtu.be/SkHy-tkTBYc
Γι’ αυτό και ήδη ενημερώνει με κάθε μέσο πως θα δυσκολέψει πολύ τη ζωή όσων απαρνηθούν τα αργύρια της ελευθερίας. Τα πάντα όμως το κάνει επειδή έχει τους αριθμούς τους οποίους ευελπιστεί μ’αυτά και μ’αυτά να υπερκαλύψει ως το τέλος της διορίας του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα μάλιστα που βλέπουμε ένα σωρό μπολιασμένους να τους κολλάνε μαγνήτες στο μπράτσο και μαθαίνουμε πως ο Ίλον, ξέρεις αυτός ο ιδιοφυής εντρεπρενουρ που φτιάχνει συσκευές κινούμενες με τσιπάκια στον εγκέφαλο μας, ο Μασκ, μας έκανε την τιμή να είναι η Ελλάδα μια από τις λίγες χώρες που θα έχει ταχύτατο 5G από δορυφόρους για να έχει γρήγορη κάλυψη σε περιοχές που αλλιως δεν θα είχαν καθόλου…
Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε αφθονία σε ιεροσυλίες όπου μαθαίνουμε πως τελικά αυτό που σώζει και νικά το φόβο, είναι τι άλλο, το νοσηρό αυτό σκεύασμα ενώ το Βατικανό δείχνει σαν από σύμπτωση ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς το προσωπειο του Ιούδα. Αλλά τα αργύρια είτε αυτούσια είτε της προσωπικής εξύψωσης ήταν πάντα αυτά που έταζε στον άνθρωπο για να αυξάνει τον κλοιο της ανελευθερίας στη ζωή και τη νόηση του, η μόνη διαφορά είναι πως αυτά τώρα είναι τα τελευταία.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
*** Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/ola-ta-argyria-arkei-na-gineis-ioudas ***
Bethany explains to Stephen and Celeste about the operation | Years And Years Episode 5
https://youtu.be/2GWeX5Ytk44
Be vaccinated και σε περιμενουν ολα τα ωραια… https://www.facebook.com/100000005446854/videos/4409933012350170/
EMAK: Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε όλους – Eκτός υπηρεσίας οι αρνητές https://lamianow.gr/emak-ypochreotikos-o-emvoliasmos-se-oloys-ektos-ypiresias-oi-arnites/
Εγκύκλιος περί εμβολιασμού του Ιερού Κλήρου ! https://tasthyras.wordpress.com/2021/05/19/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
ΟΤΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ E-ΜΒΟ ΛΙΑ MOΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ EM ΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ....UHUTV https://youtu.be/vxRJrIYjj1I
Ένα μήνυμα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας που αξίζει να ακούσουμε: https://www.facebook.com/watch/?v=486422542564078
Η καλύτερη εκδοχή αυτής της διαφήμισης! Μα πως εμφανίζονται από πίσω έτσι; https://fb.watch/5CL9mcG-YC/
Κορωνοϊός - Ρίο: Έφυγε από τη ζωή 35χρονη - Νοσηλευόταν επί 3,5 μήνες https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1125148/koronoios-rio-efuge-apo-ti-zoi-35hroni-nosileuotan-epi-35-mines/
Δύο γάντια μιας χρήσης δεμένα και γεμάτα με ζεστό νερό και αποτελεί μια… πρόχειρη προσομοίωση της ανθρώπινης επαφής, του χεριού https://www.instagram.com/p/CNjvBE7FMlm/?igshid=10tdd425gjxnk
Covid-19_ Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προσφέρει τηγανητές πατάτες σ' όσους εμβολιαστούν https://youtu.be/kdYSWhzs0L8
ΔΕΛΤΙΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: Ε.Ε. - ΗΠΑ - ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 08/05/2021
https://www.zougla.gr/apopseis/article/deltio-8anaton-ke-parenergion-ee---ipa---episima-stixia---08052021
COVID-19: World's first clinical trial on coronavirus booster vaccines launched in UK
https://news.sky.com/story/worlds-first-clinical-trial-on-covid-booster-vaccines-launched-in-uk-12311108
Nasal Vaccines for COVID-19? https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/92527
Brazil suspends use of AstraZeneca vaccine in pregnant women nationally after death
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/brazil-health-agency-calls-halt-astrazeneca-vaccine-pregnant-women-2021-05-11/
Δεν θα κουραστω να ρωτάω!!! Στους πόσους θα ενδιαφερθεί κάποιος να το σταματήσει?
https://fb.watch/5CM7WLgSmy/
Συλλογή υπογραφών Για υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις https://www.diktyoellinismou.gr/ypografes-iatrikes-praxeis/
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - Μια Αληθινή Ιστορία https://youtu.be/SkHy-tkTBYc
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