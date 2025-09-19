✈️ La guerra invisible contra el medio ambiente y la salud ✈️

Durante años, la humanidad se ha visto asolada por catástrofes meteorológicas extremas, como las inundaciones del valle del Ahr en 2021 o el terremoto terremoto en la región fronteriza entre Turquía y Siria en 2023. Estos fenómenos meteorológicos están asociados al cambio climático provocado por el hombre del que se culpa a los ciudadanos de a pie y a la industria como principal causa.

Sin embargo, hay que destacar aquí otra causa importante: Hay sustancias químicas peligrosas en nuestra atmósfera. Pero ¿Cómo llegan ahí y cómo afectan a nuestras vidas? Estamos hablando de medidas de geoingeniería, que oficialmente contrarrestan el calentamiento global, pero que interfieren fuertemente en nuestro sistema climático.

A continuación resumimos aspectos importantes del documental programas .

=======================

👊 Redes Sociales 👊

https://www.facebook.com/profile.php?id=61563313646546



https://www.instagram.com/conspiracionesynoticias/

https://twitter.com/CNAconspiracion

https://www.bitchute.com/channel/conspiracionesynoticias/



https://rumble.com/c/ConspiracionesyNoticias

https://odysee.com/@conspiracionesynoticias:8

https://www.brighteon.com/channels/conspiracionesynoticias





👉Síguenos en Conspiraciones Y Noticias.

Dale Like y Comparte para recibir noticias sobre la verdad, la paz y la libertad.





#Geoingenieria #Chemtrails #HAARP #MedioAmbiente