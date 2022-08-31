Ο παρουσιαστής του UK GB News Mark Steyn για το θέμα των αυξημένων θανάτων και εκείνο των νεαρών υγιών αθλητών που ξαφνικά και μυστηριωδώς πέφτουν νεκροί. Στην ΕΕ οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού έχουν και τους περισσότερους θανάτους, ενώ στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού συμβαίνει το αντίθετο!!! Η Ελλάδα βρίσκεται στην δεύτερη ομάδα χωρών με τους περισσότερους θανάτους.