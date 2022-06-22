[TNI] Πρωτοβουλία για αξιόπιστες ειδήσεις ή Πρωτοβουλία για διεφθαρμένες ειδήσεις ?

Η [TNI] Trusted News Initiative [Πρωτοβουλία για αξιόπιστες ειδήσεις] έχει γίνει ένα εργαλείο για την καταστολή πληροφοριών που σώζουν ζωές. Η Woodworth λέει ότι η TNI συμμετείχε στην καταστολή των ακόλουθων:





• την πηγή του SARS-CoV-2





• την άρνηση πρώιμων θεραπειών για τον COVID





• τις φωνές των διαφωνούντων επαγγελματιών υγείας





• τον αριθμό ρεκόρ σοβαρών παρενεργειών και θανάτων μετά τον εμβολιασμό





• την φυσική ανοσία ότι είναι ισχυρότερη από την εμβολιασμένη ανοσία





• τις ενδείξεις παθογενούς πυροδότησης και ADE





• τον κεντρικό ρόλο των συννοσηροτήτων στη σοβαρή νόσο COVID





Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3FlBRfF





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