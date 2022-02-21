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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Список вопросов:
0:00 — Вступление.
0:34 — Кто такие розенкрейцеры?
1:13 — Вы прошли через смерть в предыдущем воплощении?
1:29 — О смерти.
2:49 — О Духовном Пути Матери Мира.
3:57 — О времени начала Миссии.
4:37 — О Формуле Озолочения.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 7. https://youtu.be/gqtQxf8NalI
Книга «Чудо Познания». Читает Автор. https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/
Видео «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС»: https://youtu.be/ZrAvZnL09rg
Видео «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»»: https://youtu.be/J1PgmW-UZ7M
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской, вышедшие в 2020-2021 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/06/05/viktoriya-preobrazhenskaya-chudo-poznaniya-voprosy-i-otvety-chast-7-video/
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ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac