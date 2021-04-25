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Анонс научного проекта «Immanuel» ( отрывок).
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162 views • April 25, 2021
Друзья, представляю вам перевод нового видео, это отрывок из анонса научного проекта «Immanuel»
Описание к видео:
В этом видео мы хотели бы представить проект «Immanuel», в котором критически исследуются научные основы так называемого «коронновируаного кризиса». С помощью исследователя и вирусолога доктора Стефана Ланки все фундаментальные публикации по SARS-CoV-2 и COVID-19 тщательно изучаются и исследуются с научной точки зрения в серии наших видео.
Наша главная цель - сделать науку понятной для всех. Все необходимые технические термины и научные процедуры вирусологии и микробиологии, которые нужно знать и понимать, объяснены в доступной для понимания форме и проиллюстрированы множеством примеров.
Это научный проект. Это, во-первых, означает, что, хотя мы очень критически относимся ко всему, что было сделано и произошло во время кризиса короны, мы всегда остаемся нейтральными. Мы не занимаем никакую сторону и никого не осуждаем. Мы анализируем все с чисто научной медицинской точки зрения.
Это также означает, что мы настоятельно просим вас, зрителя, не верить ни одному из наших утверждений! Напротив, сомневайтесь, критикуйте и задавайте нам вопросы. Любой, кто может опровергнуть наши утверждения, сердечно приглашается сделать это, но, он должен делать это с осязаемыми и поддающимися проверке фактами. Если мы действительно допустили ошибки, мы с радостью их исправим.
За проектом «Immanuel» стоит небольшая группа независимых кинематографистов, которые хотят помочь сделать общественным достоянием научные факты, которые игнорируются большинством людей только потому, что они не соответствуют преобладающему мировоззрению и общепринятому консенсусу.
Список ссылок на упомянутые в видео публикации:
(1) "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”
PUBLICATION: "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China" [English]
AUTHORS: Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen et al.
MAGAZINE: "Nature" - ISSUE: Vol. 579, (published online February 03, 2020) March 12, 2020 (S. 265-269)
SOURCE:
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
LOCATION:
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
(2) "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019"
PUBLICATION: "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019" [English]
AUTHORS: Na Zhu, Ph.D., Dingyu Zhang, M.D., Wenling Wang, Ph.D., Xingwang Li, M.D. et al.
MAGAZINE: "New England Journal of Medicine" - ISSUE: No. 8, Vol. 382, Jan. 24, 2020 [updated Jan. 29, 2020] (pp. 727-733)
SOURCE: "N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017"
LOCATION:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017
(3) "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR"
PUBLICATION: "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR" [English]
AUTHORS: Christian Drosten, Olfert Landt et al.
MAGAZINE: "Eurosurveillance" - ISSUE: No. 3, Vol. 25, January 23, 2020 (pp. 727-733)
SOURCE: "Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045.
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
LOCATION:
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
Анонс научного проекта «Immanuel» ( отрывок). Оригинал видео: https://lbry.tv/@Projekt-Immanuel:3/Announcement_Eng:6
Описание к видео:
В этом видео мы хотели бы представить проект «Immanuel», в котором критически исследуются научные основы так называемого «коронновируаного кризиса». С помощью исследователя и вирусолога доктора Стефана Ланки все фундаментальные публикации по SARS-CoV-2 и COVID-19 тщательно изучаются и исследуются с научной точки зрения в серии наших видео.
Наша главная цель - сделать науку понятной для всех. Все необходимые технические термины и научные процедуры вирусологии и микробиологии, которые нужно знать и понимать, объяснены в доступной для понимания форме и проиллюстрированы множеством примеров.
Это научный проект. Это, во-первых, означает, что, хотя мы очень критически относимся ко всему, что было сделано и произошло во время кризиса короны, мы всегда остаемся нейтральными. Мы не занимаем никакую сторону и никого не осуждаем. Мы анализируем все с чисто научной медицинской точки зрения.
Это также означает, что мы настоятельно просим вас, зрителя, не верить ни одному из наших утверждений! Напротив, сомневайтесь, критикуйте и задавайте нам вопросы. Любой, кто может опровергнуть наши утверждения, сердечно приглашается сделать это, но, он должен делать это с осязаемыми и поддающимися проверке фактами. Если мы действительно допустили ошибки, мы с радостью их исправим.
За проектом «Immanuel» стоит небольшая группа независимых кинематографистов, которые хотят помочь сделать общественным достоянием научные факты, которые игнорируются большинством людей только потому, что они не соответствуют преобладающему мировоззрению и общепринятому консенсусу.
Список ссылок на упомянутые в видео публикации:
(1) "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”
PUBLICATION: "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China" [English]
AUTHORS: Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen et al.
MAGAZINE: "Nature" - ISSUE: Vol. 579, (published online February 03, 2020) March 12, 2020 (S. 265-269)
SOURCE:
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
LOCATION:
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
(2) "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019"
PUBLICATION: "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019" [English]
AUTHORS: Na Zhu, Ph.D., Dingyu Zhang, M.D., Wenling Wang, Ph.D., Xingwang Li, M.D. et al.
MAGAZINE: "New England Journal of Medicine" - ISSUE: No. 8, Vol. 382, Jan. 24, 2020 [updated Jan. 29, 2020] (pp. 727-733)
SOURCE: "N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017"
LOCATION:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017
(3) "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR"
PUBLICATION: "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR" [English]
AUTHORS: Christian Drosten, Olfert Landt et al.
MAGAZINE: "Eurosurveillance" - ISSUE: No. 3, Vol. 25, January 23, 2020 (pp. 727-733)
SOURCE: "Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045.
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
LOCATION:
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
Анонс научного проекта «Immanuel» ( отрывок). Оригинал видео: https://lbry.tv/@Projekt-Immanuel:3/Announcement_Eng:6
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