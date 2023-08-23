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AMAZING, INCREDIBLE "DIMENSIONAL TIMELINES" REVELATORY UNDERSTANDING FROM THE LORD ABOUT HOW BLACK HOLE IS AFFECTING EARTH!! - AND YES!! SOLID CONFIRMATION & CLARIFICATION ON AUGUST 20TH!!
Grafted In The Vine
Grafted In The Vine
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167 views • August 23, 2023

(HEADS UP -- BIT OF A WARNING FOR KIDS WATCHING THE MOVIE: "QUANTUM VOYAGE/BLACK HOLE" - IT DOES SHOW A FEW BLOODY SCENES, ONE OF WHICH HAS A PRETTY BLOODY CAR ACCIDENT - SO USE DISCRETION)



Habakkuk 2:3https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakkuk%202:3&version=NKJV



MASSIVE BREAKING - REVELATION FROM THE LORD: "THE EARTH IS JUST ENTERING THE BLACK HOLE & HAS BEGUN ITS DESCENT"!! THIS IS IT! - & MORE REVEALED ON NIGHT JESUS COMES TO GET FIRSTFRUITS 288,000!!https://www.brighteon.com/e11483f0-5593-4967-a070-73e885b00f61


Quantum Voyage (The Black Hole) | Full Movie Sci-Fi Thriller | Malcolm McDowell

https://www.youtube.com/watch?v=HSaQoVOFS1U


The Black Hole (2016 film)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Black_Hole_(2016_film)


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