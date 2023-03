Hans Trooper se rend à la station radio Ciel FM, pour confronter le gros Kevin Beaulé

Hans Trooper moi, je me rend à la station radio Ciel FM, et je demande de parler au propriétaire de la station radio, mais c'est un employé, un ''animateur'' du nom de Kevin Beaulé qui va arriver à l'entré de la station radio, et lors de mon enregistrement, je sais pas si c'est moi par mégarde, ou si c'est la batterie, ou peut être même, des ondes radio qui aurait interféré avec le mécanisme d'enregistrement de mon caméscope, et donc, le caméscope s'est arrêté, j'aurais voulu enregistré toute cette brève conversation, mais je vais résumer ce qui s'est dit.





Kevin Beaulé est arrivé, et je lui est demandé qui avait été l'animateur ce matin là, il m'a répondu, que c'était lui. Je lui est alors dit, que les propos haineux et menteurs qu'il a tenu contre moi, qu'il aurait des conséquences de ses paroles sales et menteuses, et il en a rajoutté, au lieu de s'excuser, il aurait voulu que je lui sacre une claque et un coup de poing dans sa face, mais je lui est juste dit, qu'il est un menteur, et qu'il est mieux de ne pu jamais raconter des menteries sur moi, et je suis parti de la station-radio.





Je vais maintenant décrire ce gros tas de marde, puisque il a voulu raconter des menteries sur Hans Trooper moi, alors moi je vais le décrire, et contrairement à Kevin Beaulé qui raconte des menteries sur Hans Trooper,



Hans Trooper moi, je ne raconte pas de menteries, et je vais décrire Kevin Beaulé, exactement comment il est.



Kevin Beaulé est un gros tas de marde, il a un gros corps difforme, une grosse bédaine, et des gros yeux bruns couleur marde, c'est un ''animateur'' de radio à Ciel-FM Rivière-du-Loup, il parle de ''l'actualité'' avec ses menteries rajoutés, et un matin d'été en 2014, et j'ai toujours la date exacte que je ne divulgue pas dans mon commentaire.





Alors un matin d'été en 2014, ce gros tas de marde Kevin Beaulé qui est extrêmement jaloux et envieu de Hans Trooper moi, a dit sur les ondes de Ciel FM, que je serais ''schizophrène'', et aussi que je ''serais dangereux pour les enfants'', et aussi que je ''m'exhibais'' dehors avec des tenues ''légères'', etc, toutes des propos et des paroles menteuses.





Les tenues ''légères'' dont il parlait, c'est la robe-de-chambre de mon chum mon ex, que j'ai porté 3 fois gros max, pour me faire une cape derrière mon habillement, dans le temps de l'halloween, et un soir quand j'avais été au Bar Kojak, et le monde avait trouvés ca drôle, il n'y avait rien de ''dangereux'', ou d'''obscène'', et d'ailleurs ont voyaient mes jeans long en dessous de la robe-de-chambre, il n'y avait rien non plus de ''schizophrénique'' je n'ai jamais été un schizophrène.





Hans Trooper moi, je vais toujours mettre le linge que je veut, des boxers style cuissard, ou des shorts de soccer, ou en jeans, ce n'est pas vous autres avec vos gros corps laites d'enfants-reines, et d'enfants-roi, et qui racontez des mensonges sur Hans Trooper moi, qui allez me dire quoi mettre sur mon beau corps.





Votre harcèlement depuis 2014, et vos multiples campagnes vidéos de salissage de mon nom, et de mon image, et depuis plusieurs années que vous vous acharnés plusieurs contre moi, à vouloir m'écoeurer et me harceler, et aussi à me chercher des bibites, et aussi à vous moquer de moi, et aussi, à faire des vidéos de complètes fausses représentations de qui je suis, à changer mon image dans vos vidéos avec vos photos, et vos images de drag queens, et de gros gars, qui n'ont absolument rien à voir avec moi, je suis un homme mince et hot, c'est vous autres les drag-queens, et les gros gars, et vous cherchez à m'attribuer toutes vos attributs, et toutes vos défauts.





Et la gang de 5 filles, entre 15 et 25 ans, à Rivière-du-Loup, qui m'aviez criées ''Fifi'' de votre auto sur le boul de l'hôtel-de-ville, c'est vous autres les fifis, et les fillettes, vous êtes des filles frustrées, à me traiter de noms, et je ne suis pas une fifi, je suis un homo c'est toute le contraire d'une fifi, c'est vous autres les fifis, les filles, et les femmes féministes, les drags queens, avec toutes vos manières exagérées et arrogantes, et vos manigances de filles enfants-reines.





Et mangez la votre marde, et votre moquerie haineuse et constante depuis 2014, vous êtes des grosses filles jalouses et envieuses, et des gros jaloux envieux, des peureux, et des peureuses, toutes laids et laides, et mangez la votre marde, et votre moquerie, et étouffez vous avec.





C'est Hans Trooper moi, qui ri de vous autres,





LOL, AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA





Commentaire écrit par moi ; Hans Trooper





Hans Trooper 2014, 2023, tous droits réservés. ©